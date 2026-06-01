Jorge Morán 01 JUN 2026 - 10:45h.

El canario destacó el gran futuro que tiene el Barcelona y la Selección Española

La emotiva historia de un padre madridista que hace cualquier cosa por conseguir una firma de Pedri a su hija

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Después de una temporada exitosa para los jugadores del Barcelona, sus futbolistas ya se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones para el Mundial 2026. Y ha sido ahí, en su llegada a la Ciudad Deportiva de las Rozas, en dónde Pedri ha repasado lo que puede ser el futuro del equipo culé, llegando incluso a señalar al jugador que puede ser el gran referente de los jóvenes.

Aunque sólo tiene 23 años, Pedri es ya un veterano en el FC Barcelona y se dispone a jugar su segundo Mundial con España. Es por ello que cuenta con la experiencia suficiente para ver en La Masía al que podría sustituirle en un futuro en el centro del campo culé.

Pedri y el futuro del FC Barcelona

En una conversación con EL DÍA, el canario ha sido preguntado por los jóvenes jugadores de la cantera, destacando especialmente a uno de ellos. "Hay jugadores en La Masía y también en la selección que llegan con mucho nivel, con mucho talento. El futuro está bien guardado. Hay varios nombres, futbolistas que suben y que son muy buenos", comenzó diciendo.

"Tommy Marqués, por ejemplo, acaba de subir hace poco y tiene muchas cualidades Son jugadores jóvenes y tienen cosas que pulir, pero espero que tengan muy buena trayectoria. Con ellos y otros más que vienen, el futuro está bien guardado", aseguró el canario que juega en el FC Barcelona.

Una entrevista en la que también repasó como fue su llegada al fútbol profesional y los consejos que su familia le dieron. "Mi familia me decía siempre que tenía cualidades para llegar, que confiase, que creyese. Pero con trabajo. Si lo intentas sin trabajar, estás liquidado. Yo sabía que tenía esa posibilidad, pero también era consciente de que sería complicado", apuntó.

"Mi padre me lo dice, justo ayer lo hablaba con él. Que ojalá mi abuelo estuviese vivo. Estoy seguro de que desde el cielo se acuerda de mí y me sigue orgulloso. Por lo que me cuentan, sería el más fan. Dice mi padre que el abuelo hasta estaría en Barcelona viviendo conmigo, que iría a todos los partidos, que no se perdería ni uno", zanjó.