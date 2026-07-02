Hacen un test de preguntas rápidas a Mikel Oyarzabal y sus respuestas son pura Real Sociedad

Alberto Cercós García 02 JUL 2026 - 16:19h.

Mikel Oyarzabal vuelve a barrer para casa y elige tirando de corazón 'txuri-urdin'

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Pocas figuras representan mejor la identidad de la Real Sociedad que Mikel Oyarzabal. Capitán, referente y futbolista formado en Zubieta, el internacional español ha construido toda su carrera en el conjunto txuri-urdin, convirtiéndose en el rostro de una generación que ha devuelto al club donostiarra a la élite del fútbol español y europeo. Su vínculo con la entidad va mucho más allá del césped y cada una de sus intervenciones públicas suele dejar claro el profundo sentimiento de pertenencia que tiene hacia el equipo de su vida. La última prueba de ello llegó durante una divertida sección de preguntas rápidas en Radio Estadio, el programa deportivo de Onda Cero, donde volvió a demostrar que, a la hora de elegir a los mejores futbolistas, siempre mira primero hacia casa.

El atacante fue sometido a un test en el que debía responder con un nombre a distintas categorías relacionadas con las cualidades de un futbolista. Sus respuestas no tardaron en llamar la atención por un detalle muy significativo: casi todas tenían un claro denominador común, la Real Sociedad. A la pregunta sobre la mejor pierna izquierda respondió David Silva, mientras que para la mejor pierna derecha eligió a Sergio Busquets. Precisamente el excentrocampista del Barcelona fue también su elección cuando le preguntaron por "el mejor cerebro", siendo el único nombre ajeno al vestuario realista que apareció en toda la ronda.

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De Xabi Prieto a Mikel Merino; los elegidos por Oyarzabal

El resto del cuestionario fue un homenaje a varios de los compañeros con los que Oyarzabal ha compartido vestuario durante los últimos años. Para el mejor remate de cabeza se quedó con Mikel Merino; en defensa no dudó en señalar a Robin Le Normand; y cuando tuvo que escoger un gol, eligió el de Alexander Isak, otro de los grandes talentos que dejó huella en Anoeta. Finalmente, reservó un reconocimiento muy especial para Xabi Prieto, de quien destacó tanto la capitanía como ese liderazgo silencioso que marcó una época en la Real Sociedad y que, de alguna manera, también ha servido de inspiración para el actual capitán txuri-urdin.

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Las respuestas reflejan a la perfección la personalidad de Oyarzabal y la manera en la que entiende el fútbol. Lejos de buscar nombres mediáticos o de repartir elogios entre figuras de distintos equipos, el delantero optó casi exclusivamente por futbolistas con los que compartió vestuario en San Sebastián. Salvo la doble mención a Busquets, todas sus elecciones apuntaron a compañeros de la Real Sociedad, una demostración más de la admiración que siente por quienes han formado parte del crecimiento reciente del club. Una vez más, Oyarzabal dejó claro que, incluso en un simple test de respuestas rápidas, no pierde la oportunidad de barrer para casa.