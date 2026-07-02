Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 10:51h.

El jugador del Villarreal acabó muy enfadado por su sustitución y ha comunicado que no volverá a vestir la camiseta de Senegal hasta que se marche el equipo técnico

Indignación Mundial: la misma acción que anuló un gol a Vinicius se convierte en el penalti decisivo en el Bélgica - Senegal

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Senegal ha vivido la dureza del fútbol en su peor expresión caer eliminada por Bélgica a pesar de ir ganando en el minuto 85’ por 0-2. Cuando todo parecía encaminado a los octavos para los africanos, dos goles casi seguidos de los belgas acabaron con el sueño mundialista de Senegal. Una derrota dura de la que ya hay algunos señalados y, de hecho, hay jugadores como Pape Gueye que han renunciado a seguir viniendo con la selección senegalesa mientras siga el actual cuerpo técnico.

El jugador del Villarreal ha compartido una publicación en su perfil oficial de Instagram con más de 1,2 millones de seguidores. “Volveré para decirles unas palabras con respecto a la eliminación… pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección”, ha publicado el senegalés. Una publicación que parece motivada por la decisión del seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, de sustituirle en el minuto 66’ cuando todavía ganaban 0-2. Un cambio que Thiaw justificó por el cansancio de Pape Gueye, pero el propio futbolista ha querido desmentir. “Estaba bien físicamente”, comentó en zona mixta tras el partido. “El entrenador es el que hace sus elecciones… lo respetamos”, remarcó. Aunque lo cierto es que, hasta que comunique lo contrario, el jugador del Villarreal no volverá a vestir la camiseta de su selección hasta que salga este equipo técnico de Pape Thiaw.

La crueldad se ceba con Senegal

En solo unos meses esta selección ha visto como dos penaltis en los últimos minutos han acabado cebándose con ellos. El primero en la final de la Copa África con un penalti sobre Brahim justo al final del partido que provocó que Senegal abandonase el terreno de juego y, a pesar de ganar en la prórroga después del fallo de Brahim desde los once metros, ha supuesto la retirada del título meses después por ese abandono.

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Y, ahora, su despedida del Mundial no ha podido ser más cruel. Después de ir por delante todo el partido, los belgas consiguieron remontar con dos goles de Lukaku y Tielemans para forzar la prórroga donde otra vez les señalaron la pena máxima justo antes de llegar a la tanda de penaltis.