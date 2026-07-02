Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 08:57h.

El penalti decisivo del Bélgica - Senegal ha indignado a muchos aficionados por su similitud con una acción de Vinicius que acabó en gol anulado del brasileño

Folarin Balogun, expulsado contra Bosnia por una falta idéntica a la perdonada a Messi

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Los árbitros están siendo decisivos en este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El ejemplo más claro y reciente es el que se vivió en el Bélgica 3–2 Senegal y un polémico penalti final que acabó decantando la eliminatoria en la prórroga. Los de Rudi García consiguieron una remontada épica a pesar de ir perdiendo 0-2 en el minuto 86. Sin embargo, justo antes de llegar a los penaltis, el árbitro Said Martínez acabó decidiendo la eliminatoria a favor de los belgas después de revisar un penalti tras el aviso del VAR en el minuto 118’. Tielemans no falló desde los once metros y los senegaleses vieron como esa decisión arbitral acababa con su periplo mundialista.

Una decisión clave que ha generado un sinfín de opiniones y valoraciones. Para muchos, la decisión del colegiado es excesiva y consideran que el futbolista de Senegal, Lamine Camara, no intenta hacer penalti en ningún momento y llega tarde porque Tielemans mete el pie por delante de la acción del senegalés, produciéndose así el contacto. Entre estas opiniones destacan muchas que consideran que el belga es el que fuerza por completo dicho contacto, sin que se trate de un error claro y manifiesto, por lo que el VAR nunca debió entrar en la acción y el arbitraje, una vez más, pecó de exceso de protagonismo condicionando por completo el encuentro.

La falta de criterio arbitral en el Mundial

Lo más curioso es que hace tan solo unos días vimos una acción muy similar en el Escocia – Brasil. En ese partido, el árbitro César Ramos Palazuelo también tuvo que revisar un gol de Vinicius tras la llamada del VAR, pero en esta ocasión y a pesar de que la jugada es clavada a la del Bélgica – Senegal, el colegiado acabó anulando el tanto de Vini por una supuesta falta del brasileño sobre el defensor escocés. En esta acción es Vinicius el que mete el pie antes, al igual que Tielemans, y provoca que Jack Hendry no pueda dar el pase atrás al portero al impactar su pierna antes en la de Vinicius. Pese a la similitud de estas dos acciones, las decisiones arbitrales han sido totalmente distintas y han provocado indignación entre los aficionados.