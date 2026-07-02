Javi Rayo 02 JUL 2026 - 12:38h.

El centrocampista del Real Madrid ha desaparecido de las alineaciones de Roberto Martínez

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Bernardo Silva es, junto a Marc Cucurella, el fichaje que más ilusión ha despertado en el madridismo en lo que llevamos de verano. Tras muchos años en el Manchester City, el centrocampista portugués probará suerte con una nueva aventura en LALIGA. Lejos de jugarlo todo -a lo que lleva muchos años acostumbrado- está viendo como en el Mundial está teniendo un papel más que testimonial. Una noticia que puede ser motivo de alegría para un José Mourinho que sólo piensa en ganar títulos en su regreso al Real Madrid.

Bernardo Silva, sólo 59 minutos jugados en el Mundial

El centrocampista portugués arrancó el Mundial con titularidad ante el Congo, sin embargo, una mala primera parte ante el conjunto africano ha acabado por condenarle. En ese partido, Roberto Martínez le sustituyó al descanso. Desde entonces, ha perdido todo su protagonismo. Ante Uzbekistán sólo jugó 14 minutos y en el trascendental partido ante Colombia no llegó a saltar al campo. Una situación que tiene visos de repetirse en el partido de esta madrugada ante Croacia donde el combinado luso se juega estar en octavos de final.

Una ausencia de minutos que puede que José Mourinho esté celebrando. En su primera entrevista como técnico del Real Madrid bromeaba con que le gustaría que todos los mundialistas del conjunto blanco fueran eliminados lo antes posible para poder irse a descansar. Pues bien, aunque Bernardo Silva sigue en el Mundial, no está acumulando minutos. El ex del City es, junto a Konaté, el futbolista del Real Madrid con menos minutos en el torneo. A diferencia de Mbappé, Courtois o Cucurella, que sí lo están jugando todo. Algo que podría beneficiarle de cara a su primera temporada en el Real Madrid, donde se antoja que será importante. Cabe recordar que Bernardo Silva lo tenía prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid y fue una llamada del propio José Mourinho quien le convenció de fichar por el conjunto merengue.