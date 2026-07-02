Bellingham escucha la palabra 'Venezuela' y su aplaudida reacción ya lleva más de 2 millones de reproducciones

Javi Rayo 02 JUL 2026 - 10:22h.

Jude Bellingham salía del estadio, pero se quedó un rato más para mandar un mensaje de apoyo a Venezuela

La reacción de Sébastien Desabre cuando comunican en plena rueda de prensa la muerte de su padre

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Inglaterra ya está en octavos de final del Mundial tras remontar ante Congo. Aunque no marcó, Jude Bellingham se hizo un auténtico partidazo con hasta tres remates a puerta. Tras el partido, el futbolista del Real Madrid pasó por zona mixta y al ver que un periodista le preguntaba por el terremoto que ha provocado miles de víctimas en Venezuela, quiso pararse unos minutos para mandarle un mensaje al pueblo venezolano. Su reacción se ha vuelto viral en redes y ya suma millones de reproducciones y miles de comentarios dándole las gracias.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.