La reacción de Sébastien Desabre cuando comunican en plena rueda de prensa el fallecimiento de su padre

Competicion:
La reacción de Sébastien Desabre cuando comunican en plena rueda de prensa la muerte de su padre
El seleccionador de RD Congo reaccionó de esta manera cuando el jefe de prensa comunicó en directo el fallecimiento de su padre
Pillan a Cuti Romero con un mechero gigante en la maleta y a Messi le entra un ataque de risa al verlo
La reacción de Sébastien Desabre cuando comunican en rueda de prensa que su padre ha fallecido tras el partido entre Inglaterra y RD Congo ha dado la vuelta al mundo. Según apuntan varios medios congoleños, el seleccionador se habría enterado así de la triste noticia de la perdida de su padre y no le habrían informado antes del partido para no condicionarle en un momento tan importante. De ahí vendría la reacción del entrenador y su mirada con severidad al encargado de prensa que le da el pésame. Muchos han criticado este momento por la falta de privacidad y sensibilidad a la hora de transmitir una noticia de este estilo. Puedes ver su reacción en el vídeo superior.