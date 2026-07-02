La reacción de Sébastien Desabre cuando comunican en plena rueda de prensa el fallecimiento de su padre

Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 09:44h.

El seleccionador de RD Congo reaccionó de esta manera cuando el jefe de prensa comunicó en directo el fallecimiento de su padre

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