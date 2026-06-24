Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 11:40h.

El técnico portugués ha hablado de su paso por el Barcelona, de su etapa previa en el Real Madrid y de Kylian Mbappé.

El Real Madrid se pregunta cuál es el sueño de Julián Álvarez tras su desplante

Compartir







José Mourinho ya ha comenzado a marcar el tono de su segunda etapa en el Real Madrid. El luso, que lleva desde antes de su anuncio oficial como entrenador del Real Madrid siendo el líder del nuevo proyecto merengue, fue clave en los fichajes de Marc Cucurella y Bernardo Silva y ha concedido su primera entrevista como técnico del conjunto blanco. En una conversación con Vanity Fair, Mourinho ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, recuerda sus años en el FC Barcelona, reivindica el legado de su etapa previa en el Madrid y ofrece sus primeras reflexiones sobre el desafío que tendrá por delante con una plantilla repleta de estrellas. Entre todas sus declaraciones, ha llamado la atención los halagos que le ha hecho al club azulgrana, su gran rival durante algunos de los años más intensos de su carrera.

La reivindicación de José Mourinho a su etapa previa en el Real Madrid

Mourinho aprovechó la entrevista para reivindicar el trabajo realizado durante su primera etapa en el Bernabéu. El técnico recordó que su Real Madrid de la temporada 2011-12 sigue siendo el equipo más goleador de la historia del campeonato español. "El Barcelona es visto como el equipo que juega mejor y que marca más goles, pero el equipo que más goles hizo en la historia del fútbol español fue mi Real Madrid", afirmó, haciendo referencia a los 121 tantos y los 100 puntos conseguidos en aquella histórica Liga.

Además, mostró cierta nostalgia al recordar los Clásicos frente al Barcelona de Pep Guardiola. "La gente ya no ve los clásicos como antes. El mundo se paralizaba. No se trataba solo de Madrid y Barcelona, ni de España. Era el mundo entero. La gente esperaba con ansias esos partidos. Por supuesto, Cristiano y Messi eran iconos", dijo.

PUEDE INTERESARTE Reunión inminente entre Real Madrid y Como por Nico Paz: la cifra que planean el Bernabéu para venderlo

José Mourinho no guarda ningún resentimiento hacia el FC Barcelona

Pese a que su figura quedó inevitablemente ligada a una de las etapas de mayor tensión entre Real Madrid y Barcelona, Mourinho quiso alejarse de cualquier polémica al recordar su pasado en la Ciudad Condal. El portugués rememoró los cuatro años que pasó en el club azulgrana como ayudante de Bobby Robson y Louis van Gaal donde coincidió con Pep Guardiola y Luis Enrique como jugadores y aseguró que conserva un recuerdo especialmente positivo tanto a nivel profesional como personal.

"Yo era un joven asistente. Pep (Guardiola) y Luis (Enrique), por aquel entonces, eran solo jugadores. Yo estaba muy lejos de donde llegaría. Creo que Pep y Luis solo pensaban en su carrera futbolística y no en su carrera como entrenadores. Ahora todos somos campeones de la Champions League. Pero en aquel momento, sinceramente, solo intentábamos hacer nuestro mejor trabajo", explicó.

"Vivimos una época maravillosa. Mi hija fue a Barcelona con un mes de vida y mi hijo nació allí", recordó el entrenador madridista, que insistió en que no existe ningún tipo de resentimiento hacia su antiguo club. "No guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Disfruto jugando contra ellos porque en el fútbol uno disfruta enfrentándose a los mejores", confesó el portugués.

José Mourinho habla de Kylian Mbappé

Finalmente, el técnico luso habló sobre lo que espera de la temporada que viene y se centró en Kylian Mbappé. "Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar, no para hablar, sino para escuchar. Lo único que puedo decir de Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor, a entablar un diálogo fluido y honesto", aclaró.

Mourinho no quiso adelantar acontecimientos y fue claro con la situación que atraviesa el Real Madrid. "Necesito comprender cosas que, en este momento, desconozco. Lo que sé ahora mismo es lo que leo en los medios, lo que veo en la televisión. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, analizar, comunicar, preguntar, responder preguntas", concluyó.