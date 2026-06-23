La Juventus puede ‘asaltar’ la Casa Blanca: hasta cinco jugadores del Real Madrid en su radar

Fran Duarte Madrid, 23 JUN 2026 - 13:28h.

La Juve ha puesto su mira sobre algunos jugadores del Real Madrid como Ceballos, Fran García, Mastantuono, Gonzalo o Brahim

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El Real Madrid es el equipo de LALIGA que más se está moviendo en el mercado de fichajes y el que más pronto lo ha hecho. La idea de José Mourinho es tener la plantilla definitiva tras el Mundial y para ello no solo es importante fichar jugadores, también hay que dar salida a muchos jugadores para liberar fichas y masa salarial. Por eso hay muchos equipos pendientes de los siguientes pasos del Real Madrid. Uno de esos equipos es la Juventus de Turín, que tiene en su radar a varios futbolistas del equipo blanco para reforzarse de cara a la temporada que viene.

La Juve quiere fichar en el Real Madrid

Según informan desde el diario italiano ‘Tuttosport’, la Juve espera cerrar en los próximos días el presupuesto para la temporada que viene en el que se definirán los límites financieros con los que van a poder trabajar en este mercado de fichajes. Pero hasta que se confirme, lo cierto es que ya están siguiendo a varios jugadores y ya han consultado a algunos de los descartes del Real Madrid.

El que más ha sonado estos días es Brahím Díaz, aunque la lesión de Rodrygo hacen prácticamente imposible su salida. Algo similar pasa con Gonzalo García, que también ha interesado al equipo bianconero, pero que también se antoja muy difícil después de que José Mourinho hablase con el delantero para transmitirle que cuenta con él para la temporada que viene y que puede llegar a ser importante.

Ceballos, Fran García o Mastantuono, del agrado de Spalleti

Con este escenario, otro de los nombres que han barajeado es el de Dani Ceballos. El centrocampista sigue negociando con el Real Madrid para conseguir la carta de libertad este verano (tiene contrato hasta 2027) y es un perfil del agrado de Spalleti, que necesita reforzar el medio del campo. También han preguntado por Fran García, que cubriría el agujero de la Juve en el lateral izquierdo y se trata de una posición con overbooking en el Madrid tras la llegada de Cucurella. El problema con el canterano sería si acaba saliendo Álvaro Carreras al Chelsea, lo que dejaría el lateral izquierdo del Real Madrid disputado solo por Cucu, Fran García y Mendy (que sigue lesionado de gravedad), por lo que vender a Fran García sería incluso temerario.

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El último nombre sobre la mesa en Turín es el de Franco Mastantuono. El jovencísimo futbolista argentino está lejos de convertirse en la promesa que parecía que iba a ser en el Real Madrid. Bien por la presión o bien por esas expectativas, lo mejor para las dos partes es que Mastantuono salga en calidad de cedido a algún equipo top de Europa para disfrutar de más minutos y explotar todo su potencial. Como ya pasó con Brahim en el AC Milan, la Juve estaría dispuesta a apostar por el jugador aunque sea con una cesión y al club blanco le gusta la idea de que el erasmus de Franco sea en un equipo de la talla de la Juventus.