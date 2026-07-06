Sergio Carreira apuesta por un cambio en pleno mercado de fichajes: la posición del Celta

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 09:27h.

El lateral derecho, pieza clave en los esquemas de Claudio Giráldez

Osasuna altera el plan del Málaga por Manu Sánchez

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El Celta de Vigo está inmerso en una calma. Tras los fichajes de Aleix Febas y Javi Galán, y una vez cerrado el 30 de junio sin grandes ventas, el club olívico peina el mercado de fichajes en busca de varios objetivos. Se analizan opciones para la zaga, pero también de mediocampo hacia delante. Y todo ello sin obviar una 'Operación Salida' que se calienta y en la que un cambio aparece en escena.

En las últimas horas, el nombre de Manu Sánchez ha ganado peso en A Sede. El lateral izquierdo no entra en los planes de Claudio Giráldez y apunta a una nueva salida con Osasuna, Málaga y Levante muy atentos. En el otro perfil de la zaga, Sergio Carreira también es protagonista.

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Sergio Carreira apuesta por un cambio en pleno mercado de fichajes

El lateral derecho cerró el pasado curso como una de las piezas clave en el esquema celeste. Un total de 45 encuentros oficiales repartidos en tres competiciones y hasta tres participaciones de gol hacen palpable su importante rol en el equipo vigués. Su buen hacer sobre el verde de Balaídos llama la atención de varios clubes, y en pleno mercado de fichajes, Sergio Carreira apuesta por un cambio.

El canterano del Celta oficializó el pasado domingo su fichaje por una nueva agencia de representación. Como avanza MARCA, Leaderbrock Sports, grupo que asesora a Pedri o Ferran Torres entre otros, ha conseguido enrolar a su proyecto a Sergio Carreira.

Este cambio, en muchas ocasiones, supone un paso previo a un movimiento en el mercado, pero en el caso de Sergio Carreira no afectará en lo inmediato. La postura del Celta es clara, y con contrato hasta junio de 2029, seguirá disfrutando del lateral varias temporadas. Por su parte, el futbolista está feliz en Vigo y no ha dado señales de querer cambiar de aires.