Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 17:23h.

Denis Suárez responde a los rumores de su regreso al Celta

Marco Garcés apunta al fichaje de Denis Suárez por el Celta

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El mercado de fichajes del Celta de Vigo en este verano de 2026 ya tiene dos altas cerradas, las de Aleix Febas y Javi Galán como agentes libres y, como en cada ventana, el nombre de Denis Suárez ha vuelto a aparecer. Ante su gran relación con Claudio Giráldez y las elogios que el propio técnico olívico siempre le ha regalado, el propio futbolista ha tratado esta posibilidad, aunque reconoce que está muy bien en el Deportivo Alavés en una entrevista en la que también ha bromeado sobre Iago Aspas y su retirada.

El centrocampista babazorro ha hablado con Marca aprovechando la III Gala Benéfica de su Fundación analizado la actualidad tanto del Alavés como del Celta. El jugador ha dejado claro que está muy a gusto en Vitoria a las órdenes de Quique Sánchez Flores pero sí que ha admitido que el pasado verano tuvo la oportunidad de regresar a Balaídos antes de firmar como alavesista.

Una situación que no ve del todo para este verano ya que Denis Suárez siente el cariño del club vasco y de Quique: "Entiendo que será más complicado, si hay alguna posibilidad, porque me queda un año de contrato en el Alavés. El club quiere que yo continúe y yo estoy feliz. Hace pocos días me llamó el entrenador para decirme que quiere que siga y contarme sobre la situación del equipo. No quiere que me vaya, había escuchado posibles rumores sobre que yo saliese".

El de Salceda de Caselas no descarta un regreso a Vigo aunque, de momento, quiere cumplir su contrato en el Alavés: "Obviamente, es mi casa, he sido padre hace poco y a mi familia le gusta estar con el niño pero es una posibilidad en la que, a día de hoy, no hay nada".

"Especular es muy fácil pero tampoco me gusta ser desagradecido con la gente que apostó por mí, como ha sido el Alavés dándome dos años de contrato y es un club en el que me siento muy querido. Mis compañeros me tienen muchísimo respeto, soy el mayor del equipo. Me he ganado un respeto dentro de la plantilla y la afición y no quiero perderlo", explicó Denis.

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Denis Suárez se rinde a Iago Aspas y bromea con su retirada

También ha opinado el futbolista del Alavés sobre su amigo Iago Aspas y su retirada al final de la presente temporada, bromeando con su decisión final una vez se acerque el adiós definitivo: "Iago parece que así lo hará, veremos si se lo piensa cuando falten dos meses".

"Le deseo lo mejor, que disfrute en cada entrenamiento y en cada partido porque eso no vuelve y ojalá tenga una temporada increíble y reciba el reconocimiento que se merece por su trayectoria en el fútbol español, con esos números durante tantas temporadas. Es una leyenda del Celta y de LALIGA, hay pocos jugadores con esas cifras durante tantos años", finalizó Denis Suárez.