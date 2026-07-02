Juan Pérez 02 JUL 2026 - 13:04h.

El Leipzig tiene un porcentaje de la venta y el jugador otro tanto

El Celta certifica seis salidas, pero desea que uno de ellos regrese

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El efecto llamada de Ilaix Moriba a nivel internacional después de una gran temporada con el RC Celta coloca al Aston Villa de Unai Emery como nuevo postor. El conjunto inglés está muy interesado en el potencial del '6' hasta el punto de superar la última tentativa del Galatasaray, pero lejos de las pretensiones de Marco Garcés para la operación a pesar de que ya se otea el horizonte para buscarle un sustituto.

La cuarta plaza del Aston Villa en la Premier League le dio una posición de poder enorme a los villanos para afrontar el mercado de fichajes con las garantías de hacer una plantilla para la Champions League. Ahí entra el nombre Ilaix Moriba como uno de los objetivos en Villa Park, y según Pete O'Rourke (Football Insider), hay una cifra para una primera oferta con una proyección algo mayor.

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La información habla de que los villanos van a empezar pujando unos 11,8 millones de euros por el jugador, pero su límite real es llegar a los 17,7 millones por Moriba. Esta última propuesta supera el último rumor alrededor del internacional guineano, ya que el tope del Galatasaray estaba en los 15 millones, un precio que se quedaba muy bajo para lo que aspiraba a recibir Garcés en el traspaso.

La idea del director deportivo del conjunto celeste es sostener la cifra lo más cercana posible a los 30 millones de euros para dejar salir al jugador, que ha despuntado esta temporada con Claudio después de varias cesiones sin mucho brillo en Valencia y Getafe. Y la razón es que el conjunto olívico no recibirá la cantidad completa del traspaso.

El Leipzig cedió en el traspaso asegurándose un porcentaje de sus derechos económicos al igual que el propio jugador, que guarda una parte de estos tras negociarlo junto a la rebaja salarial. Esa necesidad de subir el precio final puede ampliar las negociaciones así como la puja hacia el cierre del mercado de fichajes, por lo que el tira y afloja y la lluvia de propuestas puede convenir al Celta si verdaderamente tiene la intención de vender este mismo verano.