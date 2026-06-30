El Celta certifica seis salidas, pero desea que uno de ellos regrese

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 13:13h.

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Las huellas de la temporada pasada dejan atrás un vínculo en el Celta con la despedida de hasta seis jugadores que acaban contrato y compromiso con la entidad celeste, al menos por ahora. La gran mayoría de los nombres abandonan el barco por decisión del club después, pero el caso de Mingueza y el de Fer López son totalmente diferentes, uno por la renovación malograda y el otro por el interés obvio en recuperar al volante tras la cesión.

EUROPA

El conjunto vigués hace pública la salida de seis futbolistas que dejan de pertenecer automáticamente este 30 de junio a la entidad, pero hay matices dignos de analizar para el futuro del club. Joseph Aidoo, Franco Emanuel Cervi, Óscar Mingueza, Mihailo Ristić, Marc Vidal y Fer López toman la puerta de embarque hacia diferentes ubicaciones, aunque la intención es atraer lo suficiente a uno de ellos para seguir jugando en Balaídos.

El nombre de Fer López está señalado a fuego como uno de los objetivos principales para la próxima temporada, y el proceso no será nada fácil. A pesar de que la intención del jugador es volver a vestir la camiseta olívica, el peso de Jorge Mendes en la operación deja varios frentes abiertos, aunque el más interesantes es que el descenso de categoría del Wolverhampton deja entrever una salida, ya sea en forma de venta o de cesión. Quizás eso puede estirar el movimiento, pero es una de las opciones prioritarias.

Entre el resto de jugadores que finalizan contrato sin duda el de Óscar Mingueza es el caso más destacado, sobre todo por la oferta rechazada de renovación que lo colocaba como uno de los mejores pagados de la plantilla. La negativa a renovar por un montante de cuatro millones de euros es ahora cosa del pasado, y el jugador tiene por ahora el interés de clubes como Atalanta, Como y Sunderland.

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Del resto del bloque destaca Aidoo tras siete temporadas en el Celta, mientras que otros dejan un recuerdo algo más frío como los casos de Cervi, Ristic o Marc Vidal. Un movimiento seguro para enfrentarse al reto de mejorar la plantilla de cada a una ilusionante temporada europea en Balaídos.