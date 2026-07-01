El Celta cambia el trisquel por la bandera de Galicia en una de las equipaciones de la 26/27

Juan Pérez 01 JUL 2026 - 11:45h.

La segunda equipación guarda un guiño patrio de cara a la UEFA Europa League

El Celta recupera la bandera de Vigo para su camiseta especial "Reconquista"

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La clasificación a la UEFA Europa League del Celta lleva de la mano a Hummel a presentar más de 40 prendas para inundar al celtismo en el optimismo de llevar el celeste a todas las esquinas del viejo continente. Con las dos primeras equipaciones presentadas y las dos de porteros, la última camiseta que vestirá de manera oficial Iago Aspas ve la luz como un nuevo icono para la afición junto a un nuevo símbolo: la bandera de Galicia.

El celeste, el rojo, el blanco crema y el azul marino son los colores elegidos para vestir al Celta la próxima temporada en cada una de sus versiones, desde la oficial en el terreno de juego hasta las prendas de paseo o de entrenamiento. El diseño limpio de la primera equipación es el varal habitual en el conjunto vigués, en este caso con un cuello mucho más llamativo por la presencia del blanco. También se mantiene el trisquel, el símbolo de las raíces del club, pero no es algo que se mantenga en todas las camisetas.

La segunda equipación deja una sorpresa dentro de la elección una vez más por el azul marino, en este caso sin la franja diagonal inspirada en la Cruz de San Andrés y con un estilo conocido de sobra por la afición. También con detalles blancos, rojos y el guiño celeste, la sorpresa está en la nuca. En este caso el trisquel deja paso a una bandera de Galicia que tiene una clara intención: mostrar al mundo la representación gallega en el sonado regreso a la UEFA Europa League.

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Lo más sorprendente es que en el recorrido completo del vídeo oficial del kit de prendas del Celta de la colección oficial, no aparece la bandera en ningún momento porque no se ve la segunda equipación desde atrás.

La personalización es otra de las claves de una camiseta que está disponible desde este 1 de julio, porque se puede añadir la tipografía de LaLiga o la de Sempre Celta incluida la pasada temporada. Un plus para la compra al que también se adhiere la posible inclusión del logo de LaLiga o el de la Europa League como se ve en esta imagen trasera de la segunda equipación.