Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 20:35h.

El Celta busca gol en el mercado de fichajes

Ambos expresaron su pasión por el fútbol que practica con el Celta

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En dos años, Claudio Giráldez ha logrado dotar al Celta de Vigo de una identidad propia. Con gente de la casa ha revertido una difícil situación para lograr pasear al cuadro celeste por Europa dos temporadas consecutivas. Muchos amantes y voces autorizadas de este deporte han expresado públicamente el gran trabajo del técnico y ahora han sido dos campeones del mundo con España los que se han pronunciado sobre el míster del cuadro vigués.

Se trata de Javi Martínez y de Pepe Reina. Ambos, durante la previa en DAZN del encuentro entre Austria y España del Mundial, charlaron con Claudio Girádlez y le expresaron lo mucho que le aporta a su equipo y al fútbol. El exguardameta incluso se atrevió a inivitarle a cenar para charlar con él.

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Las palabras de Javi Martínez y Pepe Reina

Estas fueron las palabras de Javi Martínez y Pepe Reina, campeones del mundo con España en 2010, al entrenador del Celta:

"Cogiste al Celta en un momento difícil y ha conseguido crear una identidad proia, da gusto ver al Celta jugar, dos años seguidos en Europa, con gente de la casa. Te deseo todo lo mejor y creo que vas a tener un futuro brillante en el fútbol", expresó Javi Martínez.

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"Yo que estoy empezando, más que para felicitarle para echarle cara y plantearle una cena y hablar de fútbol. Soy ferviente seguidor de tu manera de ver el fútbol, de jugar, de ofender sobre todo. Yo también lo he utilizado en mi humilde equipo, pero me he fijado mucho en las cosas que haces, me gusta mucho cómo ves el fútbol y nada, invitarte a cenar desde aquí, que toda España lo sepa. Necesito esa cena y hablar contigo de fútbol un rato" agregó Reina.