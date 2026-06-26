Claudio Giráldez lo quiere, Denis Suárez está dispuesto pero todo depende de siete salidas en el Celta

Javi Rayo 26 JUN 2026 - 13:47h.

Denis Suárez está dispuesto a volver a Vigo pero todo depende de las salidas

El Celta apuesta por dos fichajes de la casa: a la espera de la decisión de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada. Con tres competiciones a la vuelta de la esquina, el, conjunto vigués necesita un fondo de armario suficientemente amplio. Marco Garcés ya trabaja en salidas y llegadas y hay un nombre que ha vuelto a la palestra en las últimas horas: Denis Suárez. Según publica Marca, el centrocampista del Alavés quiere volver y Claudio Giráldez quiere que regrese ¿El problema? Que los clubes se pongan de acuerdo.

Denis Suárez quiere volver al Celta

Según la citada información, Claudio Giráldez quiere el regreso de Denis Suárez para obtener calidad y experiencia para su centro del campo. Suárez, que ya verbalizó hace semanas su deseo de volver a Vigo, sigue queriendo regresar al que fue su club. Según Marca, para que ese regreso se produzca primero deben de salir entre 6 y 7 jugadores de la actual plantilla con tal de cuadrar el fair play financiero.

A Denis Suárez le queda un año de contrato en el Alavés, que podría ver con buenos ojos un traspaso este verano para sacar algo de dinero por un jugador que llegó gratis al equipo babazorro. Con un valor de mercado de 1 millón de euros, volver a ver al excanterano del Barça con la camiseta del Celta no debería salir demasiado caro al conjunto vigués. Pero, como decimos, su regreso está supeditado a la salida de varios futbolistas -muchos de ellos del centro del campo- con los que Claudio Giráldez no cuenta.

Hasta el momento, Aleix Febas es el único refuerzo veraniego de un Celta que parece estar tomándose el mercado con algo de tranquilidad. Con varios meses de mercado todavía por delante, Garcés tiene el difícil reto por delante de confeccionar una plantilla que pueda competir en LALIGA, la Europa League y la Copa del Rey pero sin gastar demasiado.