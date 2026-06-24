Casi un 80% de aficionados votaron a favor del cambio

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El RC Deportivo cambia de nombre. Y de escudo. Tras una consulta vinculante con sus socios, la Junta General aprobó este lunes la nueva denominación para utilizar el topónimo de la ciudad: A Coruña. Adiós a 'La'. Así pues, a partir de ahora el nuevo nombre se transforma en Real Club Deportivo de A Coruña.

Según informó la propia entidad, el 55,96% de los abonados ejercieron su derecho a voto y el 79,41% votó a favor de este cambio de nombre. "Con esta decisión, RC Deportivo avanza en la adaptación formal de su razón social al marco legal vigente y culmina un proceso desarrollado con la participación de personas desembolsadas, con garantías corporativas y pleno respaldo de los accionistas," explicó el club en su comunicado oficial.

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La decisión, evidentemente, ha sido acogida de manera muy positiva no sólo por su propia afición, sino también por los rivales, hasta el punto de que el Celta de Vigo también ha reacciona a través de las redes sociales: "Otro paso adelante para nuestra lengua. ¡Enhorabuena por la victoria".

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El nuevo escudo del RC Deportivo de A Coruña

Unas horas más tarde, el Dépor ha dado un paso más en su cambio de identidad y ha presentado su nuevo escudo. O más bien, una adaptación de su clásico escudo. "Nueva identidad, mismo sentimiento", ha publicado la entidad, que ha presentado lo que denomina una "actualización de su identidad visual, un proyecto estratégico que rinde homenaje al legado histórico del equipo a la vez que lo acompaña en una nueva etapa de modernidad y conexión emocional con la deportividad".

"Esta evolución introduce un lenguaje visual propio, coherente y contemporáneo, que refuerza la personalidad del Club como referente del fútbol gallego", agregan en su comunicado.

Las variaciones del nuevo escudo han sido mínimas: las dos coronas, los bordes, la introducción de 'A Coruña' sustituyendo 'La Coruña' en una zona más centrada... y poco más. Y a diferencia de otras entidades, las primeras reacciones a través de las redes reflejan que la afición ha acogido de manera positiva estos pequeños cambios: "Es el primer rebranding bien hecho que he visto en mi vida", comentaron algunos hinchas.