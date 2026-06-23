La Roma manda un mensaje al Deportivo por Angeliño: presión y estrategia de mercado

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 16:43h.

El lateral desea volver a Riazor

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El Deportivo de A Coruña busca varios refuerzos y en distintas posiciones en este mercado de verano, pero si hay una prioridad en la lista de tareas de Fernando Soriano, esa es la de fichar a un nuevo lateral izquierdo. Tras el adiós oficializado del veterano Sergio Escudero, el citado perfil de la defensa se queda con Giacomo Quagliata como único inquilino. Aunque hay más nombres sobre la mesa herculina, la principal opción la encarna Angeliño.

Criado en el fútbol base deportivista, el futbolista de Coristanco ultima sus vacaciones antes de unirse nuevamente a la Roma. Allí, Angeliño mantiene una relación contractual que se extiende hasta junio de 2028, pero el lateral se deja querer y en territorio italiano lo saben.

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En los últimos días, la dirección deportiva coruñesa habría dado pasos firmes por esta ambiciosa incorporación que han tanteado otros clubes de LALIGA como el Real Betis. El acuerdo por las condiciones personales del jugador parecían acelerar la operación, pero el equipo romano manda ahora un mensaje.

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La Roma manda un mensaje al Deportivo por Angeliño

Según desliza la plataforma Romanews.eu, especializada en información sobre el histórico club italiano, la situación de Angeliño en el equipo podría cambiar. Tras un curso marcado por dolencias físicas y problemas de salud, el lateral acabó entrando en la rueda del cuadro romanista. Su largo periodo de baja parecían ponerle en el mercado, pero según avanzan desde Italia, Gasperini confía en el defensor.

Tras informarse del acuerdo personal del Dépor con el jugador, medios italianos deslizan un cambio de opinión del técnico con un Angeliño que apuntaría a titular la próxima temporada. No obstante, la citada fuente no descarta su salida, siempre y cuando la Roma fiche previamente a otro lateral izquierdo.

Para muchos aficionados, esto podría entenderse como una manera de presionar con una clara estrategia de mercado. La propiedad de la Roma, que se caracteriza por ser un duro vendedor, juega sus cartas por Angeliño. El deseo del jugador se antoja clave, pero también la propuesta formal que plantee Fernando Soriano.