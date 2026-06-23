Cuatro estadios arrancarán la temporada en obras

Así están las sedes de España para el Mundial 2030

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Ya están cerrados los estadios de LaLiga EA Sports para la temporada 2026/2027. El último en sumarse a esta lista ha sido La Rosaleda, un recinto de primer nivel que volverá a la élite del fútbol español ocho años después. Junto al recinto malagueño se suman también a la lista El Sardinero y Riazor, otros dos estadios míticos, en un curso que arrancará con obras en hasta cuatro sedes importantes: el Camp Nou, Balaídos, La Cerámica y el Coliseum.

Con los 20 equipos de LaLiga ya confirmados para el próximo curso, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para repasar los 20 estadios del campeonato y, de camino, ordenarnos según su capacidad.

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Los estadios de LaLiga EA Sports, ordenados por capacidad

Spotify Camp Nou. Durante el próximo curso, el estadio del FC Barcelona seguirá en obras, pero seguirá ganando aforo conforme avance la competición. Acabó la temporada con 62.652 asientos disponibles. La tercera gradería se abrirá por fases y la idea del club es tener abierto el Lateral en septiembre, con capacidad para más de 70.000 personas. A finales de año abrirían la Tribuna y a final de curso, los goles, alcanzando cerca de 105.000 espectadores.

Santiago Bernabéu. Arrancará el nuevo curso como el más grande del campeonato, pero se verá superado en cuanto empiecen a abrir gradas en el Camp Nou. Pese a que hay cierta opacidad con su capacidad real y algún baile de cifras, se estima que en el estadio del Real Madrid caben actualmente unos 79.000 espectadores.

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Riyadh Air Metropolitano. El recinto del Atlético de Madrid tiene capacidad para 70.692 aficionados, completando el podio del campeonato.

La Cartuja. Mientras avanzan las obras en el Benito Villamarín, el Real Betis seguirá jugando en un estadio con capacidad para 68.887 personas, el cuarto más grande del torneo.

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San Mamés. Actualmente, en el recinto del Athletic caben 53.331 personas, según los datos oficiales. La idea del club y del ayuntamiento pasa por realizar una ampliación para ganar 2.500 asientos más, pero todavía se está valorando.

Mestalla. Será la última temporada del Valencia CF en su histórico estadio, con capacidad para 49.430 espectadores tras cerrar algunos sectores de la zona más alta en los últimos cursos. En verano de 2027, en teoría, se mudará al Nou Mestalla.

Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla FC también tiene previsto construir un nuevo estadio, pero mientras tanto seguirá jugando en Nervión, donde caben 43.883 personas.

RCDE Stadium. En el recinto del RCD Espanyol, que de momento seguirá sin nombre publicitario un año más, caben unos 40.500 aficionados.

Anoeta. En el estadio de la Real Sociedad caben 39.313 personas. En teoría, deben hacer una pequeña ampliación en las zonas altas para aumentar su capacidad, pero de momento no hay fechas.

Riazor. Ocho años después, el Deportivo está de vuelta en Primera. Y su estadio, con capacidad para 32.490 espectadores, entra en el top 10 del campeonato.

Manuel Martínez Valero. El Elche CF consiguió mantener la categoría in extremis y seguirá jugando en uno de los recintos más grandes del país, con 31.388 asientos. Están realizando una remodelación del anillo inferior en verano.

Abanca Balaídos. Arrancará el curso aún con obras en la grada de Gol y una capacidad de unos 23.000 espectadores, pero la idea es que a partir de finales de diciembre esté abierta esa nueva grada y la capacidad se eleve a las 31.000 personas.

La Rosaleda. El último en ascender a LaLiga EA Sports. Tras la polémica por su renuncia al Mundial 2030 y pendientes de saber si habrá remodelación o un nuevo recinto, en el estadio actual caben 30.044 aficionados.

Ciutat de Valencia. El Levante UD seguirá en Primera gracias al milagro de Luís Castro y con un estadio donde caben 26.354 personas.

El Sadar. Tras la última remodelación, el recinto de CA Osasuna tiene una capacidad para 23.576 espectadores.

El Sardinero. El campeón de LaLiga Hypermotion tiene uno de los estadios más cerrados del campeonato, en el que caben 22.514 aficionados.

La Cerámica. El estadio del Villarreal CF se está sometiendo a una obra importante, recolocando la entrada a vestuarios en un córner y redistribuyendo los sectores de todas las gradas. A la espera de la nueva cifra oficial, que no variará mucho, el pasado curso cabían 21.332 personas.

Mendizorroza. Los puestos de descenso los abre el Deportivo Alavés, que está pendiente de hacer una gran remodelación en su estadio. De momento, caben 19.840 aficionados.

Vallecas. Sin contar con las obras del Coliseum, el Rayo Vallecano contará con el estadio más pequeño del campeonato: 14.708 personas. Mientras, se sigue alargando la polémica sobre remodelar el recinto o construir uno nuevo.

Coliseum. Un curso más, el estadio del Getafe CF merece una explicación concreta. Sumido en una gran remodelación, podría tener un aforo de cerca de 10.000 espectadores que podría ir variando conforme avancen los meses, se abran gradas nuevas y se cierren las más viejas para ser demolidas.