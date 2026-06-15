Estarán conectados a través de una pasarela y se accederá al césped desde el córner

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Obras en el Estadio de La Cerámica. El Villarreal CF ha publicado este lunes las primeras imágenes de la remodelación de su recinto, que estarán marcadas por la construcción de un nuevo edificio anexo donde estarán los vestuarios, fuera del estadio, conectados a través de una pasarela. A partir del próximo curso, el acceso al césped se realizará a través del córner norte.

"El Estadio de la Cerámica sigue creciendo. El club comienza las obras de mejoras de acceso, seguridad y creación de nuevos espacios", ha publicado este lunes el club castellonense, acompañado de un vídeo donde ya se vislumbra la construcción de un nuevo edificio en la plaza Pascual Font de Mora.

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Según informa Revista Poble, ese nuevo edificio, que estará separado del estadio, tendrá tres alturas de 700 metros cuadrados. En la planta baja, que tendrá un acceso para los autobuses, habrá una recepción acristalada para presenciar el acceso de los jugadores. Y en la primera planta estarán los nuevos vestuarios, que tendrá forma semicircular y contará también con zona de gimnasio, spa, sauna y nuevas tecnologías. La segunda planta estará dedicada a las zonas VIP.

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Un nuevo edificio de vestuarios para el Villarreal

El edifico estará conectado con el estadio a través de dos pasarelas, una para las zonas VIP y otra para los jugadores. Desde ahí, accederán a La Cerámica y bajarán unas escaleras para entrar al terreno de juego en la esquina entre tribuna y gol norte. Será un acceso mucho más amplio y moderno que el actual, que está condicionado por la falta de espacio para acometer mejoras.

Tal y como muestran las imágenes del club, la grada de ese córner ya se ha derribado para llevar a cabo toda la obra. El edificio anexo también está cogiendo altura, a la espera de construir las nuevas pasarelas. Además, el Villarreal también está reestructurando los accesos y los asientos, construyendo nuevos pasillos horizontales y nuevos vomitorios para la entrada y la salida del estadio sean mucho más cómodos para los aficionados.