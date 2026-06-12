Fran Fuentes 12 JUN 2026 - 20:18h.

La FIFA explica la situación mediante un comunicado oficial

La decisión de Thomas Partey ante los nuevos cargos que se le denuncian por violación y agresión sexual

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Thomas Partey se perderá el debut de la selección de Ghana en el Mundial 2026. Y es que, según adelanta el portal The Athletic, el gobierno de Canadá le ha denegado el visado para entrar al país y no podrá estar en la expedición que viaja a Toronto junto al resto del equipo. En este sentido, Thomas Partey no estará disponible en el partido frente a Panamá, que tendrá lugar durante el próximo jueves a la una de la madrugada.

De esta forma, la FIFA confirma, a partir de un comunicado oficial, lo sucedido: “La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el Campamento Base del Equipo de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense", explica.

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En este sentido, el organismo que rige el fútbol europeo no ha querido implicarse en la decisión: "La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país", sentencia.

Los casos legales que pesan sobre Thomas Partey, jugador de Ghana

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Sobre Thomas Partey pesan actualmente siete cargos de violación y uno de agresión sexual en el Reino Unido. La acusación sostiene que los presuntos hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022 y afectan a cuatro denunciantes distintas. Inicialmente fue acusado de cinco delitos de violación relacionados con dos mujeres y de un delito de agresión sexual contra una tercera denunciante, a los que posteriormente se añadieron otros dos cargos de violación vinculados a una cuarta mujer.

El futbolista ghanés, que niega todas las acusaciones, se ha declarado no culpable de los cargos formulados por la Fiscalía británica y mantiene que colaboró con las autoridades durante toda la investigación. El proceso judicial continúa abierto y pendiente de juicio, por lo que hasta la fecha no existe ninguna condena contra el jugador.