La sorpresa de Marcelino por la diferencia de trato del Villarreal con Iñigo Pérez: "Era una falta de confianza"
Marcelino da su versión sobre su salida del Villarreal
Los fichajes que espera Iñigo Pérez en su presentación con el Villarreal: "Habrá algún pequeño cambio"
Los banquillos de LALIGA EA Sports para la temporada 26/27 se van definiendo, con el Elche como el último en anunciar a su técnico, y una de las ausencias más destacadas será la de Marcelino García Toral. El asturiano se marchó del Villarreal después de que los groguets sólo le ofrecieran una temporada en su contrato de renovación, algo que ha provocado una "sorpresa" y cierta decepción en el técnico después de que Íñigo Pérez sí firmara tres años con los de La Cerámica.
En una entrevista con Marca, el de Careñes ha reconocido que tiene ofertas para entrenar la próxima campaña aunque aún no ha firmado nada ya que, tanto su equipo como él, son "selectivos". Incluso ve el mercado extranjero como "una solución" a la hora de continuar su carrera tras el fin de su segunda etapa en Vila-Real.
Sobre ello ha hablado bastante Marcelino, dando los motivos por los que no renovó por el Villarreal: "La continuidad no se dio porque el club solamente nos ofreció un año y, para nosotros, era innegociable quedarnos como mínimo para dos temporadas. Ese fue el desencuentro: las dos partes nos mantuvimos firmes en cada una de las posturas y eso fue lo que nos llevó a finalizar nuestro contrato el 30 de junio".
Esto contrasta con la oferta de tres temporadas que sí le ofreció la directiva liderada por Fernando Roig a Íñigo Pérez, provocando el sarcasmo del asturiano, que reivindicó todos sus éxitos en el equipo amarillo: "Lo tomo con toda naturalidad. La dirección del club es la que decide. Consideran que no deben darle una continuidad al entrenador de varias temporadas, sumado también a una experiencia anterior magnífica, donde este cuerpo técnico había cogido el equipo en Segunda división y al final de nuestro trayecto estaba cuarto clasificado. Eso es entendible, yo lo entiendo perfectamente".
Marcelino insiste en que no está "decepcionado" con el Villarreal, algo que sí se extrae de sus palabras: "Para mí no supone una decepción aunque en su momento me lo pudo parecer, por el mes de diciembre, con el primer ofrecimiento. Tuve una sorpresa, pero luego lo acepto y, por supuesto, no lo comparto, porque si lo hubiera compartido, hubiera firmado ese año de contrato. Pero la dirección toma el camino que cree más oportuno para su equipo".
Marcelino y la verdadera intención del Villarreal
Tampoco quiso confirmar el exentrenador groguet si esta oferta fue una "invitación para no aceptar": "No lo sé pero creo que nos conocíamos lo suficiente como para decirme que, si no contaban con nosotros, no ofrecernos ese año. De hecho, hubo un periodo bastante largo de negociación para ver si al menos yo cambiaba mi opinión y era obvio, desde mi punto de vista, que no la iba a cambiar".
"La finalidad con que se me ofreció ese año de contrato no es una pregunta para mí. Para mí la pregunta es por qué no acepté un año y si quería más. Y yo, ofreciéndome un año, sí puedo decir que en mi caso no lo aceptaba porque consideraba que era una falta de confianza hacia este cuerpo técnico cuando había un conocimiento personal y profesional suficiente como para alargar el periodo contractual", finalizó Marcelino.