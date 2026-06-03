Iñigo Pérez busca fichajes para la medular del Villarreal: cuatro candidatos y el caso de Luis Milla

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 07:28h.

Cinco opciones, dos de ellas de la casa y una muy conocida por el nuevo técnico groguet

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Iñigo Pérez ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Villarreal CF. El técnico vasco ha dejado muy claras sus líneas maestras tras posar con la camiseta amarilla, evidenciando que apostará por un fútbol atrevido y ofensivo como viene siendo parte de la identidad del club en los últimos años. Eso sí, para ello necesita de algunos pilares en el centro del campo. Y es que, tras la marcha de Dani Parejo, el club busca a un timonel que sirva para dar salida limpia al balón desde atrás, así como un hombre de más contención y posicional, capaz de aportar estabilidad y robo de balón en la zona ancha.

Así las cosas, según adelanta El Diario Mediterráneo, el Villarreal mantiene viva la operación de Luis Milla. La pelota está en el tejado del jugador, quien espera firmar un último gran contrato. En este sentido, el conjunto groguet ya sabe que su precio de salida es de seis millones de euros, aunque intentarán firmarlo por menos. Donde no pueden competir bajo ningún caso es con la oferta de Al-Nassr, club donde milita Cristiano Ronaldo, que le ofrecería un salario muchísimo más elevado de lo que el 'Submarino amarillo' se puede permitir.

Es por eso que el club se guarda otras opciones bajo la manga. La citada información apunta el nombre de Pathé Ciss, un jugador que cuenta con la total confianza por parte del entrenador. Su polivalencia, pudiendo jugar como pivote defensivo o defensa central, es un punto a favor. Del mismo modo, también habría llegado el ofrecimiento de Antonio Blanco, capitán del Deportivo Alavés. El cordobés ha jugado una gran temporada, comandando al 'Glorioso' desde el centro del campo, aunque es un jugador más de robo y táctico que de calidad técnica con el balón.

Las opciones de la cantera del Villarreal para el mediocampo de Iñigo Pérez

En este sentido, hay otros dos nombres procedentes de la cantera del Villarreal con muchas papeletas para hacerse un hueco en la plantilla del año que viene. Uno de ellos es Carlos Macià, pivote de 1.90 del filial que tiene visos de promocionar al primer equipo. A sus 17 años (cumple 18 en septiembre), la Primera RFEF se le queda pequeña. Internacional sub 19, el jugador ya ha llegado incluso a debutar con el primer equipo de la mano de Marcelino, que le ha dado cinco ratitos en LALIGA y casi una hora en Copa del Rey frente al Racing de Santander.

Otro de los nombres con muchos visos de quedarse en la primera plantilla es Dani Requena. El mediocentro de 22 años y 1.86 metros es una de las alternativas que maneja el Villarreal, que da por exitosa su cesión al Córdoba CF. Y es que el granadino ha disputado nada menos que 36 de los 42 partidos de LALIGA HYPERMOTION con el conjunto blanquiverde, siendo uno de los líderes de la medular junto a Isma Ruiz. Sin embargo, su futuro queda a expensas de que Iñigo Pérez le vea en pretemporada.