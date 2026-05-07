Fran Fuentes 07 MAY 2026 - 10:27h.

El conjunto groguet ve al madrileño como un recambio de garantías para Dani Parejo, quien apunta a su retirada

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Luis Milla es una de las posibles grandes salidas del Getafe CF en el próximo verano. Junto a Mauro Arambarri, que lo tiene hecho con River Plate, y José Bordalás, que volverá a hacer las maletas del club azulón (apunta a suplirle Veljko Paunovic), el equipo apunta a una descomposición importante, por más que otros jugadores como Martín Satriano o Adrián Liso puedan continuar en la disciplina getafense el próximo curso. En este sentido, uno de los equipos que más interés ha mostrado en el futbolista es el Villarreal CF, que ve en él a un jugador interesante para suplir la marcha de Dani Parejo, y el primer fichaje de la era Iñigo Pérez.

Fue Gemma Santos quien adelantó el interés en firme del Villarreal. A sus 31 años, Luis Milla buscaría un posible último gran contrato, y la opción del conjunto groguet, además, es seductora porque el equipo se ha clasificado para la Champions de la próxima temporada, por lo que sería un paso adelante a nivel competitivo, más que un retiro dorado. Por su parte, el diario AS da un paso más en cuanto a la propuesta del conjunto groguet.

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Y es que el Villarreal vería a Luis Milla como un recambio de garantías para Dani Parejo, quien, a sus 37 años, cumple contrato y posiblemente anuncie su retirada. De este modo, con un nuevo proyecto en el horizonte de la mano de Iñigo Pérez, la intención sería la de firmar a otro director de juego para que la estructura, ya bastante definida, se resienta lo menos posible con un jugador de un perfil similar.

El Villarreal juega con la amortización y la necesidad del Getafe para fichar a Luis Milla a bajo coste

A favor del Villarreal juega que Luis Milla apenas costó cinco millones de euros al Getafe hace cuatro años, por lo que la amortización del jugador está muy avanzada. En este sentido, el futbolista tiene firmado hasta el 2027, por lo que se adentra en su último año de contrato con el club azulón. Esto facilitaría las negociaciones al conjunto groguet, a sabiendas de que una cifra de traspaso relativamente baja puede computar en positivo para el Getafe de cara al límite salarial del próximo curso.

Del mismo modo, la necesidad del Getafe para vender es importante. Y es que el Crystal Palace no ejecutará la opción de compra por Christantus Uche, por lo que el nigeriano volverá al Coliseum. Esto provoca un descuadre importantísimo a nivel económico y, mientras llegan (si es que llegan) o no ofertas por él, el club quizás se vea obligado a vender a otras piezas para encajarle a él en la plantilla.

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Así las cosas, Luis Milla tiene ante sí una gran oportunidad para dar un paso adelante, quizá el último, en su carrera profesional. Por su parte, el Villarreal se aseguraría un recambio de garantías para Dani Parejo con un centrocampista de corte asociativo, no exento de trabajo y sacrificio, veterano y de rendimiento inmediato. Una pieza importante a un precio moderado a la que Iñigo Pérez puede sacar mucho jugo el próximo curso.