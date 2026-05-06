El club azulón se prepara para varias despedidas importantes

Lío entre el Oviedo y el Getafe: "Quien siembra recoge"

Compartir







Se avecina una revolución en el mercado de fichajes del Getafe CF. Al menos en el apartado de salidas. El equipo azulón, con 44 puntos, empieza a mirar de reojo a la próxima temporada, consciente de que ya tiene amarrada la permanencia y apurando sus opciones de jugar competición europea el próximo curso, pues todo apunta a que el séptimo puesto dará un billete para la próxima Conference League.

Mientras tantos, en los despachos del Coliseum trabajan ya en una operación salida que puede tener varios protagonistas importantes. El primero de ellos, nada menos que José Bordalás. El técnico acaba contrato a final de curso y podría estar ante sus últimos partidos dirigiendo al cuadro madrileño. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que se marchará del banquillo en busca de una nueva aventura tras tres temporadas y media en esta segunda etapa en las que ha logrado la permanencia de manera bastante holgada.

PUEDE INTERESARTE Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Salidas en el mercado de fichajes del Getafe CF

Pero el técnico no será el único, ni mucho menos. Según informa la Cope, Luis Milla tiene muchas opciones de marcharse del Getafe el próximo verano. Varios "clubes importantes" han preguntado por su situación y, pese a que tiene contrato hasta 2027, es consciente de que puede estar ante la última oportunidad de firmar un gran contrato en el tramo final de su carrera, ya que en octubre cumplirá 32 años.

PUEDE INTERESARTE Revolución en los banquillos de LaLiga EA Sports con hasta 14 cambios

El tercer protagonista es Mauro Arambarri, cuya situación tiene ciertas semejanzas a la de Milla. Tiene contrato hasta 2028, pero cumplirá 31 años en septiembre. Según informa la Cope, el Getafe le ha dado luz verde para decidir su futuro, pues consideran que se lo ha ganado tras 263 partidos defendiendo la elástica azulona. Además, desde Argentina aseguran que River Plate está avanzando para firmarle cuanto antes y que sus agentes están viajando a España para intentar cerrar la operación en los próximos días.