Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 19:16h.

El técnico vasco se muestra muy satisfecho con la plantilla que tiene pero espera algunos retoques

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Iñigo Pérez ha sido presentado como nuevo entrenador del Villarreal CF. El técnico vasco se ha mostrado muy motivado por poder dirigir al conjunto groguet en la UEFA Champions League, aunque también reconoce tener confianza por su trabajo previo realizado con el Rayo Vallecano en la Conference. Asimismo, ha valorado positivamente la plantilla que tiene el club, pero anuncia que habrá modificaciones en forma de entradas y salidas durante este verano. A continunación, sus palabras.

Valoración de la plantilla: "Sabiendo que puede haber cambios, como comentas, creo que es una plantilla excelente. Además, ha sido correspondida, o ha sabido corresponder en términos de resultado. Quedar tercero en esta liga, de la manera en la que lo han hecho, jugando Champions... aunque todos seguramente habéis tenido la sensación de que se nos ha quedado una espina clavada, pero no es sencillo. Por lo tanto, creo que el nivel de la plantilla está fuera de toda duda. Sabiendo que habrá algún pequeño cambio como cada verano, pero es la mayor alta valoración que puedo tener. Quedando terceros, no puede ser de otro modo".

Los fichajes del Villarreal de Iñigo Pérez: "Ponernos a punto en ese asunto inmediato"

La ilusión de entrenar en Champions: "Hay diferentes mensajes. Uno, como entrenador, poder entrenar en Champions es importante. Veo Champions desde que soy niño, y me gusta, como a todos, ver las eliminatorias, como el otro día. Creo que es una competición que engancha a todo el mundo. Luego, creo que es importante para el club poder permanecer en Europa, si es posible en Champions, cada temporada. Esa exigencia la estamos viendo, y hay que mantenerla. Y después, desde el punto de vista de cómo preparar para jugar miércoles y domingo, y en el Rayo Vallecano lo hemos conseguido. Es desnaturalizar todas als competiciones que se juegan y hacer frente a cada partido, independientemente de qué competición sea. Eso es algo del cuerpo técnico y el entrenador. Que el jugador sea neutro en su pensamiento. Afrontar Liga, Champions, Copa del Rey de la igual manera. Cualquier estadio, ante cualquier rival. Creo que eso favorece el rendimiento sostenido durante once meses. Es fácil decirlo aquí, pero es el desafío que tengo yo como entrenador".

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¿Ha podido hablar ya de los posibles fichajes con el club?: "Hasta ahora, no he estado ubicado en Vallecas, el escenario que conocéis del marco competitivo de conseguir los objetivos. Ahora, desde ya, que termine esta rueda de prensa, tengamos muchos días y horas para ponernos a punto en este asunto, que es inmediato para este verano".