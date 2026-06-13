El Elche anuncia a su nuevo entrenador para el curso 26/27: Martín Anselmi sustituye a Eder Sarabia

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 12:34h.

Martín Anselmi firma por una temporada más otra adicional con el Elche CF

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Fin de uno de los culebrones más importantes en los banquillos de Primera División. Tras lograr una agónica permanencia en la máxima categoría del fútbol español, Eder Sarabia quiso poner punto y final a su etapa como entrenador del Elche CF. Una decisión que pilló a todo el mundo, tanto directivos como aficionados, de sopetón. La idea que tenía el club ilicitano era clara: seguir con el técnico que había logrado no solo volver a Primera, sino también el que había mantenido al equipo en una temporada muy complicado. Sin embargo, Sarabia tenía otros planes y el Elche se tuvo que poner manos a la obra.

Durante las últimas semanas habían sonado muchos nombres para dirigir al Elche durante la próxima temporada. Desde García Pimienta hasta Iván Ania. Unas listas en las que el elegido final nunca había estado: Martín Anselmi. El argentino ha sido ya confirmado como el nuevo entrenador del club ilicitano para la próxima temporada. Tal y como informa la entidad, Anselmi firma por el curso 26/27 con una campaña adicional vinculada al cumplimiento de objetivos.

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"Martín Anselmi será el encargado de dar continuidad al proyecto deportivo del Elche CF. El técnico argentino y la entidad franjiverde han alcanzado un acuerdo para que se convierta en el entrenador del primer equipo durante la temporada 2026/27. La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva", dicta el comunicado oficial publicado por el Elche en su web oficial. Un nombramiento que pone fin a uno de los culebrones más intensos en los banquillos de LaLiga.

¿Quién es Martín Anselmi, el nuevo entrenador del Elche?

Martín Rodrigo Anselmi se formó en los banquillos en el fútbol formativo argentino, donde inició su recorrido en la estructura técnica de varios clubes y comenzó a desarrollar una idea de juego posicional que ha definido su trayectoria. Tras una breve experiencia en Unión La Calera de Chile, dio el salto al fútbol profesional ecuatoriano de la mano de Independiente del Valle, donde dirigió un proyecto de gran rendimiento deportivo, conquistó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Maracaná, entre otros títulos, y compitió en la Copa Libertadores, consolidando al conjunto ecuatoriano en el panorama continental. Antes ya había logrado una Sudamericana en 2019 como asistente de Miguel Ángel Ramírez.

Posteriormente, el técnico argentino asumió el reto de dirigir a Cruz Azul, uno de los clubes con mayor historia y exigencia del fútbol mexicano y con el que consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo para ponerse al frente del FC Porto. En el conjunto portugués dirigió al equipo en competiciones de máximo nivel como la Europa League y participó en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, acumulando experiencia en escenarios de élite del fútbol internacional. Su última etapa hasta la fecha la ha desarrollado en Botafogo, en el fútbol brasileño, ampliando su recorrido en el ámbito sudamericano.