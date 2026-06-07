El Elche hace historia, bate al Real Madrid en la final y es el campeón de LALIGA FC FUTURES

Alberto Cercós García 07 JUN 2026 - 14:12h.

¡El Elche es Campeón de LALIGA FC FUTURES tras ganar 2-3 al Real Madrid!

El Sevilla se lleva el derbi ante el Real Betis y termina tercero en LALIGA FC FUTURES

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El Elche CF se ha proclamado este domingo campeón de LALIGA FC FUTURES 2026 tras imponerse por 2-3 al Real Madrid en una final vibrante disputada en Vila-real. Un triunfo histórico que supone el primer título de la cantera franjiverde en el prestigioso torneo alevín. El conjunto ilicitano culminó así un campeonato sobresaliente en el que fue creciendo partido a partido hasta derribar en la final a uno de los grandes dominadores de la competición. El Real Madrid comenzó mejor y logró adelantarse en el marcador gracias a Hugo Mateo, que aprovechó una acción ofensiva para firmar el 1-0 y poner en ventaja a los blancos. Sin embargo, el Elche reaccionó con personalidad y encontró el empate mediante David Martínez, que transformó con seguridad un penalti para devolver la igualdad al encuentro. El conjunto ilicitano confirmó así la fortaleza mental que había mostrado durante todo el torneo.

Nada más arrancar la segunda mitad llegó el golpe que cambió el rumbo de la final. Gerard Llinares culminó una rápida acción ofensiva para establecer el 1-2 y dar la vuelta al marcador. El Real Madrid buscó de inmediato la reacción y estuvo cerca de empatar, pero cuando parecía que el 2-2 estaba más próximo, el Elche asestó un golpe casi definitivo. En una transición perfectamente ejecutada, David Martínez apareció de nuevo para marcar el 1-3 y completar su doblete. El equipo madrileño no bajó los brazos y mantuvo la presión hasta el final, encontrando premio en los últimos minutos con un tanto de David Sánchez que estableció el definitivo 2-3 y añadió emoción a un desenlace apasionante.

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El Elche da la sorpresa en Vila-real

El camino de ambos finalistas hasta el partido decisivo había estado marcado por las sorpresas. El Real Madrid eliminó en semifinales al Real Betis, gran favorito al título tras una exhibición de solidez defensiva y competitividad. Por su parte, el Elche confirmó su condición de revelación del campeonato al superar al Sevilla y alcanzar una final que pocos pronosticaban al inicio del torneo. Antes, los ilicitanos ya habían demostrado su carácter eliminando a equipos de gran nivel, incluido el Barcelona en una emocionante tanda de penaltis.

La victoria tiene un significado especial para el club alicantino. LALIGA FC FUTURES es uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos de España y ha servido de escaparate para generaciones de futbolistas que posteriormente alcanzaron la élite. En un campeonato históricamente dominado por grandes canteras, el Elche escribe por primera vez su nombre en el palmarés del torneo y lo hace con una actuación memorable. La generación liderada por Denis Andrei, David Martínez, Gerard Llinares y sus compañeros queda ya para la historia de la entidad franjiverde como la que conquistó el primer título de LALIGA FC FUTURES para el club.