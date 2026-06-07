El Sevilla se lleva el derbi ante el Real Betis y termina tercero en LALIGA FC FUTURES

Alberto Cercós García 07 JUN 2026 - 13:13h.

El Sevilla gana el derbi ante el Betis gracias a un gol de Juan y terminan en el podio final

Las claves del Elche CF, finalista de LALIGA FC FUTURES: de su portero parapenaltis a un 'killer' que no perdona

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El Sevilla CF se adjudicó la tercera posición de LALIGA FC FUTURES tras imponerse al Real Betis en un intenso derbi sevillano que mantuvo la emoción hasta el último instante. El encuentro concluyó con empate 1-1 después de un duelo muy equilibrado en el que ambos equipos demostraron el nivel que les había llevado hasta las fases finales del torneo. Juan Tankoua adelantó al conjunto sevillista, que supo aprovechar sus mejores momentos para ponerse por delante en el marcador, pero el Betis reaccionó y encontró el empate gracias a Carlos Gallardo. Con el 1-1 definitivo, la resolución del tercer puesto quedó en manos de la tanda de penaltis, donde el Sevilla mostró mayor acierto y sangre fría para llevarse la victoria y cerrar su participación en el campeonato con una meritoria tercera plaza.

El camino del Sevilla hasta este desenlace estuvo marcado por una trayectoria sólida y competitiva. El conjunto nervionense inició las eliminatorias superando al Valencia en los octavos de final, en un encuentro en el que mostró personalidad y eficacia para avanzar de ronda. En cuartos confirmó sus buenas sensaciones al derrotar al Deportivo Alavés, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del torneo. Sin embargo, su sueño de alcanzar la gran final se vio frenado en semifinales por el Elche, que logró imponerse en un partido muy disputado. Lejos de acusar el golpe, los sevillistas respondieron con carácter en el encuentro por el tercer puesto y terminaron recompensando su regularidad con una victoria de prestigio en el derbi.

Del batacazo del Betis ante Real Madrid y Sevilla

Para el Real Betis, el desenlace dejó un sabor más amargo. El conjunto verdiblanco había llegado a las semifinales con la etiqueta de favorito después de firmar una de las trayectorias más brillantes de la competición. Su juego ofensivo, la calidad de sus futbolistas y los resultados obtenidos durante el torneo le habían convertido en uno de los candidatos más firmes al título. Sin embargo, en la antesala de la final se cruzó en su camino el Real Madrid, que logró frenar las aspiraciones béticas y apartó a los sevillanos de la lucha por el campeonato.

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La derrota en semifinales obligó al Betis a disputar el partido por la tercera plaza, donde tampoco pudo encontrar el premio que buscaba. A pesar de reaccionar al gol inicial del Sevilla y de igualar el encuentro por medio de Carlos Gallardo, los verdiblancos no consiguieron culminar la remontada. La tanda de penaltis terminó decantándose del lado sevillista, dejando al Betis sin recompensa en un torneo en el que había despertado grandes expectativas. De este modo, los heliopolitanos cierran su participación a las puertas del podio, mientras que el Sevilla celebra una tercera posición conquistada en un derbi cargado de rivalidad y emoción.