Alberto Cercós García 05 JUN 2026 - 12:43h.

Tras varios partidos ya disputados, estos son algunos jugadores que tocará seguir de cerca... para el futuro

Grupos y horarios de los partidos del XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES que arranca en Vila-real

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Xavi Hernández, Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal. Todos ellos pasaron, cuando eran niños, por LALIGA FC Futures. Un torneo donde los jugadores del futuro se forjan durante tres días de fútbol, diversión y competitividad sana. Con los 20 equipos de la presente temporada de Primera División participando desde este mismo viernes, los primeros destellos ya han hecho acto de presencia. Más allá de las victorias, las derrotas, los goles, las celebraciones o el respeto entre equipos, hay 10 nombres que toca seguir con lupa. Todo, tras unos primeros partidos muy intensos bajo la lluvia de Vila-real.

Villarreal y Elche han estrenado el campo principal del torneo, y ahí ya han aparecido varios nombres a tener muy en cuenta. Zoilo Menos y Raúl Salort son dos ilicitanos que han empezado el día siendo de lo mejorcito de su equipo. El 2-2 final entre los alicantinos y el Villarreal se debe a un doblete del '12'. Un delantero centro que parece que lleva jugando en Primera División varias temporadas. Con una soltura al espacio, fuerte por arriba, rápido y lo más importante para un delantero: 'killer'. En su mismo equipo, Salort parece incansable. Como si de un carrilero se tratara, el '16' demuestra tener una garra pocas veces vista en niños de 12 años. Por parte del Villarreal, David Kazakov es el faro del equipo. Suyo fue el gol del empate, con una excepcional falta directa a la red.

En el RCD Mallorca también toca destacar una faceta muy interesante y que tocará seguir más de cerca. Él se llama Juan José Pla Cortés, y su despliegue físico desde el centro de la zaga es superlativo. Su facilidad para ganar el espacio ante los atacantes rivales es su característica más importante, pero no se queda solo ahí: tiene fluidez en salida de balón, tanto en corto como en largo, que ayuda claramente al equipo bermellón a avanzar sus líneas. Un '5' en toda regla.

La magia de La Masía, la garra de Lezama o la potencia de La Fábrica

En el FC Barcelona hay dos nombres que destacan por encima del resto. Uno ya es conocido por su último torneo, y no es otro que Hugo Galdeano. El '8' culé tiene magia en los pies y una capacidad superlativa de fluir por el césped como si nada. Ni su característica altura -más bajito que el resto de sus compañeros- le impide estar lejos de los mejores. Y es el fútbol, en sus pies, se ve de otra manera. Si Hugo pone la magia y la fluidez, Joel Cabanes pone los goles. En la victoria culé 1-2 ante el Rayo Vallecano, fue Cabanes quien anotó un doblete importantísimo para sus tres primeros puntos en LALIGA FC Futures.

Del Barça a un Real Madrid que ha empezado LALIGA Futures perdiendo por la mínima ante un sobresaliente Levante. Aún así, La Fábrica tiene mucho potencial en sus filas. La portería está bien cubierta gracias a Martín Casillas Carbonero. El hijo del exportero del Real Madrid o de la Selección Española está en Vila-real para seguir su evolución. Pero si hay alguien quien destaca en el equipo blanco es Daniel Osayamen: un '9' alto, muy físico y que seguro que marcará varios goles en este torneo.

Por último, otros nombre a seguir bien de cerca tiene un apellido muy conocido: Iker Muniain. El hijo de la Leyenda del Athletic Club llega a Vil-real siendo una de las sensaciones en el último torneo en Brunete. Buscando emular a su padre, la garra de Lezama sigue creciendo y Muniain es uno de los que mejor la ejemplifican. Carlos Martín, capitán del Sevilla, también es otro de los jugadores a seguir por su compromiso, entrega y dedicación a tareas defensivas.