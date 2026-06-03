David Torres 03 JUN 2026 - 11:57h.

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Óscar Sánchez para ampliar la vinculación contractual del técnico que continuará su labor como entrenador del VCF Mestalla, que salvó al equipo del descenso tras sustituir a Miguel Ángel Angulo a falta de seis jornadas para el final. Óscar Sánchez asumió el cargo como técnico del VCF Mestalla en el tramo final de esta temporada en la que consiguió 4 victorias en los 6 partidos disputados, con un gran balance ofensivo de 18 goles en esos partidos.

Óscar Sánchez, segunda temporada en Valencia

El técnico murciano, de 47 años, ha cumplido su segunda temporada en la Academia VCF en la que en la campaña 24.25 obtuvo el título en el Grupo VII de División de Honor con un VCF Juvenil A que jugó también la final de la Copa de Campeones Juvenil. Esta temporada 25.26 ha participado también en la consecución del título del VCF Juvenil A Grupo VII de División de Honor.

Óscar el técnico "milagro" de la Academia. En un mismo día ganó dos títulos (salvó al filial y el juvenil que él dirigía ganó su liga) y, lógicamente, su rendimiento ha tenido premio. Es el mismo juvenil que el año pasado quedó subcampeón de España.

Antes de llegar al Valencia CF, Óscar Sánchez tenía experiencia en la Segunda Federación, dónde dirigió al Orihuela y ahora es el entrenador emblema de la Academia valencianista a partir de ya y hasta 2027, un contrato ampliable en función de objetivos como subir a Primera RFEF.