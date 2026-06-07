Alberto Cercós García 07 JUN 2026 - 10:48h.

El Elche da la sorpresa en LALIGA FC FUTURES, se carga al Sevilla en semifinales y espera rival en la final

Alejandro Cambriles saca pecho del método que tienen en el Real Betis y pone en valor la proyección de su equipo en LALIGA FC FUTURES

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El Elche CF ya está en la gran final de LALIGA FC FUTURES después de imponerse al Sevilla por 2-1 en una semifinal muy competida. Los franjiverdes dieron un paso más en un torneo sobresaliente gracias a los goles de Mario García y Javier Benito, que permitieron al conjunto ilicitano sellar el billete para la lucha por el título. Ahora, el último obstáculo será el ganador de la otra semifinal entre Madrid y Betis.

Si hay un nombre propio en este camino hacia la final, ese es el de Denis Andrei. El guardameta rumano ha firmado un campeonato sobresaliente y se ha convertido en uno de los grandes héroes del Elche. Fue decisivo en las tandas de penaltis frente al Barça en octavos de final y ante el Rayo Vallecano en cuartos, sosteniendo a su equipo en los momentos de máxima tensión. Formado en la cantera franjiverde desde los cuatro años, Denis ha demostrado personalidad, reflejos y liderazgo para completar un torneo de sobresaliente.

De un portero superlativo a un 'killer' de área

En ataque, el Elche también ha encontrado argumentos de peso para soñar con el título. Mario García se ha consolidado como el gran referente ofensivo y máximo goleador del equipo con cuatro tantos, un delantero con instinto que no perdona cuando aparece cerca del área. A su aportación se suma la de Zoilo Menor, autor de dos goles en el torneo y pieza importante en la producción ofensiva del conjunto ilicitano. Con una defensa sólida, un portero determinante y varios futbolistas diferenciales en ataque, el Elche afronta la final con motivos más que suficientes para creer en la gloria.