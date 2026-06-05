La pegada del Real Betis asusta en LALIGA FC Futures y se postula como uno de los favoritos

Alberto Cercós García 05 JUN 2026 - 13:33h.

Tras ganar a Celta de Vigo y RCD Mallorca, el Real Betis se postula como uno de los favoritos en LALIGA FC Futures

Grupos y horarios de los partidos del XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES que arranca en Vila-real

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El Real Betis ha presentado su candidatura al título desde el primer minuto de LALIGA FC Futures, y de una manera muy contundente. El conjunto verdiblanco, que compite en el prestigioso torneo sub12, es hasta el momento el gran protagonista de la jornada gracias a una exhibición ofensiva que no ha encontrado respuesta entre sus rivales. Los andaluces arrancaron su participación con una contundente victoria por 6-0 frente al Celta de Vigo y la reforzaron posteriormente con un sólido triunfo por 2-0 ante el RCD Mallorca. Ocho goles a favor, ninguno en contra y seis puntos de seis posibles son números que convierten al Betis en el equipo más destacado de este inicio de campeonato. De hecho, el 6-0 logrado ante el conjunto gallego es, por ahora, el resultado más amplio registrado en la competición, una muestra del enorme potencial que ha exhibido el cuadro bético en Vila-real.

Más allá de los resultados, el Betis ha transmitido una sensación de superioridad difícil de igualar. El equipo ha destacado por su capacidad para atacar con velocidad, su eficacia de cara a portería y una madurez impropia de jugadores de categoría alevín. Frente al Celta mostró una pegada demoledora, castigando cada error rival; mientras que ante el Mallorca, supo manejar los tiempos del encuentro y resolver con autoridad cuando el partido lo exigió. Esa combinación entre talento ofensivo y solidez defensiva ha permitido a los verdiblancos situarse como una de las grandes atracciones del torneo y captar la atención de todos los aficionados presentes en las gradas.

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El Real Betis sigue invicto; FC Barcelona o Real Madrid, no

Además, los resultados de otros aspirantes han reforzado todavía más la condición de favorito del Betis. Equipos llamados a luchar por el título como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, ya han dejado puntos por el camino en sus primeros compromisos. Por su parte, los andaluces mantienen un pleno impecable. Con la fase de grupos todavía por delante durante la jornada de la tarde, el conjunto verdiblanco lidera las miradas gracias a una pegada que está marcando diferencias y que, por el momento, le sitúa un paso por delante del resto de candidatos a levantar el trofeo de LALIGA FC Futures.

Por la tarde, los verdiblancos buscaran poner el broche final a su fase de grupos particular enfrentándose al RCD Espanyol y al Girona FC, todos componentes del Grupo B del torneo.