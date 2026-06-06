Atlético de Madrid y FC Barcelona dan la sorpresa: caen en los octavos de LALIGA FC FUTURES

Alberto Cercós García 06 JUN 2026 - 14:44h.

Las primeras sorpresas aparecen en la disputa de los octavos de final, con las eliminaciones de Atleti y Barça

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LALIGA FC FUTURES se ha quedado este sábado sin dos de sus grandes favoritos en los octavos de final. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona cayeron eliminados en una jornada marcada por las sorpresas, especialmente la del conjunto azulgrana. El Barça había firmado una sobresaliente fase de grupos, mostrando uno de los juegos más sólidos del torneo y cerrando la primera ronda con sensaciones muy positivas, por lo que su adiós prematuro supone uno de los resultados más inesperados de estos octavos.

El equipo blaugrana no pudo superar al Elche en un encuentro muy igualado que terminó sin goles (0-0). Pese a disponer de ocasiones para desnivelar el marcador, los catalanes se toparon con un rival muy ordenado y acabaron jugándose el pase desde los once metros. En la tanda de penaltis, el conjunto ilicitano estuvo más acertado y certificó su clasificación para los cuartos de final.

El Atlético de Madrid, también eliminado

Tampoco logró avanzar el Atlético de Madrid, que cayó por 0-2 ante el Rayo Vallecano. Los rojiblancos no encontraron la forma de frenar la eficacia de un conjunto franjirrojo que aprovechó sus oportunidades para encarrilar el partido y sellar el billete a la siguiente ronda. Con estas eliminaciones, tanto Atleti como Barça se despiden antes de lo esperado de una LALIGA FC FUTURES que sigue dejando resultados inesperados.