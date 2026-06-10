Celia Pérez 10 JUN 2026 - 15:33h.

Al centrocampista aún le queda un año por delante en el Alavés

Marco Garcés ofrece un fichaje comodín y un ancla al Celta: opciones de mercado cotizadas

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No hay prisas en las oficinas del Celta de Vigo. Tampoco pausa. Marco Garcés sigue adelante con la planificación deportiva y tras cerrar la llegada de Aleix Febas al conjunto de Claudio Giráldez, el club trabaja con varios objetivos en el horizonte. Se busca un guardameta que eleve la competencia con Andrei Radu, pero también un defensa central, sin olvidarse del ataque, donde el nombre deseado es Fer López, y el centro del campo, en el que vuelve a salir el nombre de Denis Suárez.

Según cuenta el diario AS, el Celta ha vuelto a poner su punto de mira en el medio centro del Alavés. Aún con un año por delante en el conjunto vitoriano, Denis es muy del gusto de Claudio Giráldez y le gustaría regresar a Balaídos. Entiende que puede ser su última oportunidad de vestir la elástica celeste, que además cuenta con el aliciente de jugar en Europa y acompañar a Iago Aspas en la que será su última temporada.

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La opción de recalar en el Celta no parece demasiado compleja. A pesar de que aún le queda una temporada más de contrato con el Deportivo Alavés, la operación no debería de comprender demasiadas dificultades por un jugador que llegó libre hace un año procedente del Villarreal. En ese momento fue una petición de un Chacho Coudet que ya no está en el conjunto vitoriano.

De esta forma, Denis Suárez se une a la terna de nombre que rodean la actualidad celeste estos días. Giorgi Kochorashvili ha sonado también como posible refuerzo de la medular olivica. El club luso no cuenta con él, está dispuesto a encontrarle nuevo destino en la inminente ventana estival y ahí aparece el nombre del Celta. También el del lateral del Ajax Lucas Rosa, que tal y como adelantó el periodista Alberto Bravo, se presenta en la mesa viguesa como un fichaje comodín.