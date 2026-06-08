Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 09:45h.

Las notas a final de temporada en el Celta: aprobados y suspensos en mediocampo

Temporada notable en las tres competiciones

Compartir







La gran temporada protagonizada por el Celta entre LaLiga y la Europa League se sustenta en la base. Claudio Giráldez consiguió sacar un enorme rendimiento a la plantilla con una importante representación de la cantera celeste, varios de los cuales ya se han asentado en el primer equipo desde hace un tiempo. Entre ellos está un joven Hugo Sotelo cuyo futuro en Balaídos es bastante incierto en estos momentos. Varios factores son los 'culpables' de que el canterano se plantee su salida.

En líneas generales, la temporada de Hugo Sotelo ha sido de notable alto. El vigués participó en una veintena de partidos y acumuló más de 1.500 minutos repartidos entre LALIGA EA SPORTS, la Copa del Rey y la Europa League. Pese a todo, puede que esta cuantía no sea suficiente para seguir vistiendo de celeste.

PUEDE INTERESARTE Mensaje contundente del Celta: no aceptará ofertas a la baja y contempla cerrar junio sin ventas

Según informa Marca, Hugo Sotelo estaría planteándose su futuro y una salida del Celta asoma en el horizonte. Aún no tiene tomada la decisión, pero sí tiene claro sus deseos a corto plazo y los motivos que le llevan a plantearse esta decisión con el equipo de su vida.

PUEDE INTERESARTE El Celta busca gol en el mercado de fichajes

Los factores clave que sopesa Hugo Sotelo

Como decíamos, Hugo acumula un gran puñado de minutos esta temporada. Sin embargo, considera escaso su protagonismo en los planes de Claudio Giráldes en el tramo final de temporada. El mediocentro celeste lamenta no ser más importante en momentos decisivos y ello podría llevarle a buscar un nuevo destino.

Otro de los factores que tampoco ayudan es la competencia. Hugo es consciente de la acumulación de hombres en su demarcación y el reciente fichaje de Aleix Febas no ayuda a encontrar hueco. Estos son todos los condicionantes que Hugo Sotelo tendrá en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre su futuro que el propio Celta respetará.