Alberto Bravo 01 JUN 2026 - 19:34h.

Miguel Román e Ilaix Moriba, los centrocampistas más destacados

Marián Mouriño, de Borja Iglesias a Javi Rodríguez pasando por Balaídos y Celta 360: "Valores del club"

Compartir







VigoLa temporada del Celta de Vigo terminó con la clasificación, por segunda temporada consecutiva, a la Europa League. Fueron 55 los partidos disputados por los pupilos de Claudio Giráldez. El técnico porriñés utilizó en esta larguísima temporada a un total de 35 jugadores entre Liga, Europa League y Copa del Rey. En mediocampo dos jugadores han sobresalido sobre el resto. Han sido Ilaix Moriba y Miguel Román en una posición con muchas entradas y salidas en el mercado. Estas son las notas individuales de los centrocampistas del Celta de Vigo en la temporada 2025/26.

(7,5) Ilaix Moriba: momentos brillantes con otros más discretos para el hispano guineano en su primera temporada como jugador propiedad del Celta. A pesar de esos altibajos, especialmente durante el Ramadán, el centrocampista ha sido una pieza clave para Claudio Giráldez. Disputó 36 partidos en Liga y 11 en la Europa League con dos goles y cuatro asistencias. El anotado ante el Sevilla FC en la última jornada certificó el regreso a la Europa League.

Ilaix Moriba mostró su mejor nivel cuando jugó de pivote escoltando a Fer López. Ahí sacó a relucir todo el trabajo defensivo y de recuperación que dio empaque y solidez al Celta. Con más de 3.500 minutos jugados su posible venta supondrá un problema deportivo muy importante para el cuerpo técnico.

PUEDE INTERESARTE Las notas de final de temporada en el Celta: aprobados y suspensos en la defensa

(8) Miguel Román: la gran revelación de la temporada. Le costó entrar en juego en sus primeros meses en el primer equipo. Cuando lo logró se asentó en el once titular siendo en muchos encuentros el mejor jugador del Celta. Fueron solo 2.003 minutos entre las tres competiciones en las que anotó un gol y dio tres asistencias.

Los 29 partidos disputados se quedaron muy cortos por culpa de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. El gondomareño se perdió por lesión la mitad de marzo junto a los meses de abril y mayo. El equipo notó su ausencia.

(6) Fer López: llegó en el mercado invernal para solucionar la falta de claridad del equipo en el último tercio. También debía aportar goles y asistencias. Se quedó corto en ambas estadísticas al sumar solo dos tantos y dos pases de gol en los 23 partidos que disputó con el Celta en Liga y Europa League.

Dejó destellos de su gran calidad y tuvo que vivir un complicado proceso de adaptación para jugar de 'ocho'. Le costó en muchos partidos aunque también dejó grandes actuaciones como la de la última jornada de Liga en Balaídos ante el Sevilla.

(5) Hugo Sotelo: la que tenía que ser la temporada de su confirmación se puede convertir en su último año en Vigo. Su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas que genera su calidad y visión de juego. Tuvo oportunidades aunque a final de curso, con solo un mediocentro sano, Claudio Giráldez apostó por recolocar a Fer López en el que tenía que ser su puesto.

Cierra el curso con la sensación de haberse estancado tras jugar poco más de 1.600 minutos en 30 partidos en los que dio dos asistencias. Está en el mercado, el club escucha ofertas y la llegada de Aleix Febas complica todavía más su futuro.

(5) Damián Rodríguez: rol residual en el Celta de Vigo. Apenas participó en Liga y en Europa League. Sí tuvo más minutos en la Copa del Rey, donde hizo un gol. Poco más de 400 minutos de juego repartidos en ocho partidos antes de irse cedido al Racing de Santander.

(4) Fran Beltrán: en lo personal ha sido una temporada para olvidar con su descenso a Segunda División. El madrileño apostó por salir en enero ante sus pocos minutos y el nulo futuro que le esperaba en Vigo al no contar con una oferta de renovación.

Rendimiento discreto en Liga y Europa League. Claudio Giráldez no contó con él en más de la mitad de los encuentros. En Liga solo fue titular en siete ocasiones, en Europa lo fue en cuatro. Mostró sus virtudes pero también todas las carencias que tiene en la construcción ofensiva.

(4,5) Matías Vecino: el veterano uruguayo llegó al Celta para cubrir las bajas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez. Dejó buenas sensaciones en los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Jugó más en la Europa League que en Liga.

Cierra la temporada con algo más de 500 minutos en 12 partidos. Las lesiones lastraron el rendimiento de un Matías Vecino que tiene una temporada más de contrato con el Celta. Apunta a seguir en Vigo para completar la medular.

(-) Andrés Antañón: el juvenil debutó en Liga y Copa del Rey. Casi 90 minutos en tres encuentros para el centrocampista vigués. Pasos al frente para una de las grandes promesas de la cantera del Celta. Dejó detalles de su calidad.

(-) Hugo Burcio: debutó en Liga, fueron solo siete minutos. Otro de los canteranos que apunta a hacer carrera en el primer equipo.

(-) Óscar Marcos: debutó en la Copa del Rey ante el Puerto Vega haciendo uno de los dos goles del Celta. Su calidad diferencial también le acerca al primer equipo.

(2) Franco Cervi: temporada casi en blanco para el argentino, la última en el Celta. No jugó en Liga, sumó 12 minutos en Europa League y disputó dos encuentros en la Copa del Rey dando una asistencia. No entraba en los planes de Claudio Giráldez pero apostó por quedarse en Vigo.

Cierra una etapa de cinco años en el Celta donde nunca se acercó al extremo que el club había pensado que estaba contratando a petición de Coudet. Lo mejor, su actitud diaria a pesar de no jugar nunca. No causó problemas en el vestuario y empujó como uno más.