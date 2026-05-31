Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 20:32h.

Carreira, Javi Rodríguez, Javi Rueda y Marcos Alonso alcanzan el notable

Las notas de final de temporada en el Celta: aprobados y suspensos en la portería

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VigoLa temporada del Celta de Vigo terminó con la clasificación, por segunda temporada consecutiva, a la Europa League. Fueron 55 los partidos disputados por los pupilos de Claudio Giráldez. El técnico porriñés utilizó en esta larguísima temporada a un total de 35 jugadores entre Liga, Europa League y Copa del Rey. En defensa cinco seis jugadores han acumulado la inmensa mayoría de los minutos con actuaciones de mucho nivel como es el caso de Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Javi Rueda o Marcos Alonso. Estas son las notas individuales de los defensas del Celta de Vigo en la temporada 2025/26.

(8,5) Sergio Carreira: tanto en el perfil derecho como en el izquierdo, donde jugó más minutos, ha sido uno de los mejores jugadores del Celta en la temporada. Este año ha confirmado todo lo que apuntó el pasado. No solo se ha ganado un sitio en la plantilla, ahora también en el once. Pocos jugadores han sido más regulares que el vigués.

34 partidos en Liga, 10 en Europa League y 1 en Copa del Rey con un total de 3.514 minutos de juego en los que anotó dos goles y dio una asistencia. Su rendimiento ha sido notable a pesar de tener que jugar a pie cambiado lastrando sus acciones de ataque.

(8) Javi Rueda: sus números son absolutamente demoledores. Cuatro goles y siete asistencias en poco más de 2.000 minutos de juego son de matrícula de honor para un carrilero. En su primera temporada en Primera División ha demostrado solo una parte de su potencial, que parece infinito.

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Solo los problemas musculares, bastante frecuentes por su constitución física, han lastrado al malagueño en un curso donde fue capaz de mostrar lo peligroso que es con metros y espacios. Su capacidad para jugar a la espalda de la zaga rival le convirtió en una de las mejores armas de Claudio Giráldez.

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(5) Óscar Mingueza: tras un grandísimo 2024/25 la temporada del catalán ha sido discreta. Tanto en números como en participación, de más a menos. Los incesantes rumores sobre su futuro han lastrado el rendimiento de Mingueza. Un gol y seis asistencias son poco bagaje para él.

En 2.939 minutos repartidos en 47 partidos tuvo momentos de brillantez en ataque con errores y desconexiones defensivas muy graves. Sus virtudes y defectos se hicieron más palpables con el paso de los meses. Su baja será importante para Claudio Giráldez si es capaz de recuperar su nivel.

(7,5) Javi Rodríguez: la temporada de su confirmación con el premio final de ser uno de los nueve jugadores de apoyo de la Selección Española de cara al Mundial. El de Poio comenzó el curso con ciertas dudas pero se fue asentando en su juego con el paso de los partidos para volver a ser el futbolista que sorprendió la pasada campaña.

El canterano es uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez. Sumó 3.366 minutos repartidos en 46 partidos en los que dio dos asistencias. Le faltó el premio del gol ya que la temporada pasada logró anotar tres tantos.

(5) Álvaro Núñez: llegó en enero con una pubalgia procedente del Elche CF. El Celta aprovechó una oportunidad de mercado para protegerse de la marcha con la carta de libertad de Óscar Mingueza. El nivel que mostró en el Martínez Valero aún no ha aparecido en Balaídos.

Estos meses le han servido para ir recuperando sensaciones en lo físico y conocer el entramado táctico de Claudio Giráldez. Ha jugado en varias posiciones en defensa a lo largo de los seis partidos que disputó como celeste. Le ha lastrado jugar siempre en el perfil izquierdo, donde no está tan cómodo como en el diestro.

(6,5) Carl Starfelt: gran rendimiento del central sueco a lo largo de los 2.394 minutos que estuvo sobre el campo. Se convirtió en el líder y principal baluarte de la zaga celeste cuando estuvo sano. En Liga solo participó en 19 partidos ya que el cuerpo técnico apostó por gestionar sus cargas priorizando su participación en Europa, donde se perdió por una hernia discal, la eliminatoria de cuartos de final ante el Friburgo.

Los problemas de espalda, provocados por esa hernia discal, más una rotura de fibras que arrastraba desde la pasada temporada le hicieron perderse muchos partidos. Disputará el Mundial en un verano donde el Celta escuchará ofertas por él.

(4) Carlos Domínguez: paso atrás para el canterano. Una nueva temporada con pocos minutos de juego. Su renovación de contrato, una apuesta importante del club, no se ha trasladado al terreno de juego. Sus errores, muchos y graves, solo se entienden por la falta de confianza y continuidad.

Cierra la temporada con solo 927 minutos de juego en 13 partidos. En Liga apenas jugó 610 minutos, casi todos en el arranque del curso. También fue residual en la Europa League perdiéndose por una rotura de fibras el encuentro ante el Albacete en la Copa del Rey, donde estaba siendo titular.

(6) Yoel Lago: de menos a más para acabar cumpliendo de manera notable en las últimas jornadas de Liga. El canterano ha terminado disputando 1.285 minutos este curso aprovechándose de la lesión de Carl Starfelt y de las malas actuaciones de Joseph Aidoo. Con continuidad demostró que puede ser un jugador importante en la rotación la próxima temporada.

Tras jugar cuatro partidos en las siete primeras jornadas de Liga despareció de los planes de Claudio Giráldez. Solo contaba en Copa y algo en Europa League, donde cuajó un muy mal encuentro ante el Ludogorets. Durante muchos meses le tocó vivir la parte menos amable del fútbol. Cuando nadie contaba con él aprovechó los fallos de Joseph Aidoo para volver al once. Supo sobreponerse a los penaltis ante Villarreal y Barcelona cuajando cinco buenas actuaciones ante Elche, Atlético, Levante, Athletic Club y Sevilla.

(5) Manu Fernández: su pésimo partido ante el Ludogorets y algunos penaltis en Liga le condenaron al más absoluto ostracismo. En su primera temporada en LALIGA EA SPORTS jugó 1.116 minutos, casi todo en Liga y Europa League. Su rendimiento global está por encima de esos errores.

Arrancó bien el curso pero fue perdiendo protagonismo hasta desaparecer desde la jornada 22. A partir de ahí disputó 5 minutos ante el Girona y 45' contra el Elche. Todo hace indicar que este verano será uno de los futbolistas que tienen serias opciones de salir del Celta.

(3) Joseph Aidoo: el peor final posible para un jugador que apuntaba a liderar al equipo hasta esa maldita lesión con Ghana. La rotura del tendón de Aquiles reventó una carrera exitosa. Este curso al menos demostró que puede volver a jugar al fútbol aunque no al máximo nivel.

Cuajó algunos partidos aceptables pero terminó cometiendo errores muy groseros que provocaron que perdiese la oportunidad de reivindicarse tras la lesión de Carl Starfelt. 875 minutos entre Liga, Europa League y Copa del Rey en doce encuentros que le valdrán para encontrar equipo la próxima temporada.

(7) Marcos Alonso: el Celta sigue pendiente de su renovación. El jugador de campo con más minutos sobre el césped esta temporada. El madrileño ha disputado 43 partidos, anotando un gol, con un total de 3.759 minutos de juego. Ha sabido dosificarse para llegar al tramo final del curso más entero que el año pasado.

Con tantos partidos ha cometido errores, algunos importantes, pero le ha dado al equipo ese punto de veteranía y saber estar en los momentos complicados que necesitaba en un curso con tres competiciones. Fundamental en la construcción de juego y guiando a los futbolistas más jóvenes.

(3) Mihailo Ristic: el serbio cierra una nueva temporada para olvidar, la tercera en el Celta. Saldrá por la puerta de atrás. Este curso al menos el número de lesiones fue menor al de anteriores cursos. A pesar de ser del gusto de Claudio Giráldez apenas tuvo oportunidades.

Acaba el año con 743 minutos en 14 partidos entre Liga, Europa League y Copa del Rey jugando tanto de central izquierdo como carrilero. Su paso por Vigo será recordado por la cantidad de lesiones que sufrió y los larguísimos periodos de recuperación.

(5) Pablo Meixús: jugó en la Copa del Rey ante el Puerto Vega. Su debut oficial con el primer equipo. 25 minutos que pelea por que no sean los últimos para el capitán del Fortuna.