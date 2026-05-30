Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 13:01h.

Andrei Radu se convirtió en la gran revelación de la temporada tras llegar del Venezia

Andrei Radu, oídos sordos a los cantos de sirena del mercado: "Yo me quedo en el Celta"

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VigoLa temporada del Celta de Vigo terminó con la clasificación, por segunda temporada consecutiva, a la Europa League. Fueron 55 los partidos disputados por los pupilos de Claudio Giráldez. El técnico porriñés utilizó en esta larguísima temporada a un total de 35 jugadores entre Liga, Europa League y Copa del Rey. En la portería el líder indiscutible ha sido Andrei Radu, a la sombra del meta rumano han estado Iván Villar, Marc Vidal y Marcos González. Estas son las notas individuales de los porteros del Celta de Vigo en la temporada 2025/26.

(8) Andrei Radu: el arquero rumano llegó con la carta de libertad procedente del Venezia. Enseguida despejó las dudas que generaron un par de actuaciones en pretemporada con dos errores. No tuvo rival bajo palos, donde protagonizó muchas paradas de altísimo nivel. Su primera vuelta fue memorable. La segunda, más terrenal.

Jugó un total 50 partidos, solo se perdió dos en Europa League por lesión. En la Copa del Rey descansó. Encajó un total de 64 goles logrando un total de 12 porterías a cero. Buena parte de la clasificación a Europa pasó por sus grandes actuaciones en el Metropolitano y San Mamés en las últimas jornadas de Liga.

(5) Iván Villar: el de Aldán es uno de los eternos cuestionados en el Celta. Muchas temporadas a la sombra de otros porteros. Disputó cinco partidos, dos en Europa League por la lesión de Radu, y tres en la Copa del Rey. Encajó seis goles y logró dos porterías a cero ante Puerto de Vega y Dinamo Zagreb.

No estuvo especialmente acertado ante el Ludogorets, donde la defensa ayudó poco, y ante el Sant Andreu en la Copa del Rey protagonizó una tanda de penaltis deficiente al no acertar un solo lanzamiento del equipo barcelonés. Lo mismo ante el Albacete, donde cayó eliminado el equipo.

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(-) Marc Vidal: el tercer portero no disputó un solo minuto esta temporada. El Celta le ofreció salir el pasado verano, tras subir desde el Fortuna. Apostó por quedarse en el equipo sabiendo que sus oportunidades iban a ser mínimas. En pretemporada jugó algunos minutos llagándose a cuestionar si podía arrebatarle el puesto de suplente a Iván Villar.

(-) Marcos González: citado ante Puerto de Vega y Dinamo Zagreb. El tercer meta del Fortuna tuvo un papel testimonial tanto en el primer equipo como en el filial, donde solo jugó un partido.