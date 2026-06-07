Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 21:59h.

Celta Fortuna-Ponferradina y Sabadell-Zamora con dos ascensos en juego

Por qué el Real Madrid Castilla juega el playoff de ascenso a LALIGA Hypermotion y no el Pontevedra

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Las finales de los play off de ascenso a LALIGA HYPERMOTION han quedado definidas este domingo con las dos últimas semifinales después de que el Sabadell se clasificase el viernes y la Ponferradina hiciera lo propio este sábado. Celta Fortuna y Zamora serán los dos equipos que finalmente se la jueguen también en la última eliminatoria para buscar unirse a Tenerife y Eldense camino de la categoría de plata.

Un gol de penalti en el minuto 97, en el tiempo añadido de la segunda parte, tras la revisión en el monitor a pie de campo y transformado por Carlos Ramos (que ya anotó el primero), anotó este domingo el 2-0, forzó la prórroga y dirigió al Zamora a la final por el ascenso a Segunda con el Sabadell, tras eliminar a un Villarreal B en inferioridad numérica desde el minuto 45. Su rival será el conjunto arlequinado tras su remontada al Castilla en la Nova Creu Alta con un 3-0 el pasado viernes.

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El Celta Fortuna eliminó este domingo al Europa en la prórroga (3-2) para clasificarse para una de las dos finales por el ascenso a LALIGA HYPERMOTION, en la que se enfrentará a la Ponferradina, que este sábado derrotó al Atlético Madrileño en la otra semifinal por esa parte del cuadro. Hugo González marcó los dos primeros tantos locales y Jordi Cano también hizo doblete para los catalanes hasta el tanto decisivo de Ángel Arcos en el tiempo extra.

Fechas y horarios del Ponferradina-Celta Fortuna y del Zamora-Sabadell

La RFEF ha hecho oficiales los horarios de las dos finales tanto en sus partidos de ida como de vuelta pocos minutos después del final del encuentro del Zamora. Cabe destacar que, ya que Sabadell y Celta Fortuna finalizaron segundos en sus respectivos grupos, se llevarían la victoria en caso de empatar tras una hipotética prórroga.

Por un lado, la Ponferradina recibirá al Celta Fortuna en El Toralín el próximo sábado 13 de junio y la vuelta se disputará en Balaídos el sábado 20, con ambos encuentros a las 18.30h. Los dos podrán seguirse tanto en Movistar+, Orange TV y DAZN como en la TVG gallega.

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Por el otro, el Zamora y el Sabadell se medirán primero en el Ruta de la Plata el sábado 13 de junio a las 21.00h. mientras que el encuentro de vuelta se adelanta al viernes 19 de junio a la misma hora en la Nova Creu Alta. En televisión se podrá ver en Movistar+, Orange TV, DAZN y Esports3.