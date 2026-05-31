Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 22:23h.

El técnico considera un error creer que llegan con ventaja a la vuelta en Balaídos

Andrés Antañón, tras su gol en el descuento: "Todos creemos, esta es la esencia del Fortuna"

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VigoFredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, valoró positivamente el empate conseguido en el descuento ante el CE Europa en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a LALIGA HYPERMOTION, aunque advirtió de que la eliminatoria sigue completamente abierta de cara al encuentro de vuelta en Balaídos.

El técnico celeste destacó la dificultad del rival y aseguró que el encuentro se ajustó al guion previsto por su cuerpo técnico: "Nos encontramos exactamente el equipo que esperábamos. Un conjunto con mucho oficio, muy veterano, capaz de alternar distintos sistemas de juego y con una gran intensidad. Sabíamos que iban a intentar llevarnos a nuestro campo a través del juego directo, buscando las prolongaciones de Ghailan y la profundidad de Jordi Cano. De hecho, así llegó su gol. Han demostrado durante toda la temporada que son un gran equipo"

Además, el técnico celeste elogió el ambiente vivido en Can Dragó y el trato recibido por parte de la entidad barcelonesa: "Hemos recibido un trato excelente por parte del club. Ver a su afición animando durante todo el partido es digno de admiración. Ha sido un ambiente fantástico para una eliminatoria de este nivel".

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Respecto al rendimiento de su equipo, el entrenador del Celta Fortuna reconoció que les faltó algo más de profundidad en los últimos metros: "Llevamos el peso del partido, como es habitual en nosotros, pero nos faltó profundidad. Tuvimos varias ocasiones claras, aunque en este tipo de encuentros generar peligro resulta muy complicado. Son partidos muy cerrados, donde pequeños detalles marcan las diferencias. Aun así, creo que hicimos un encuentro solvente ante una dificultad máxima".

Fredi también destacó la reacción de sus jugadores tras el tanto encajado antes del descanso: "Con el 1-0 no nos desesperamos. Mantuvimos el control emocional y evitamos que el rival encontrara demasiadas transiciones. Me quedo satisfecho con la respuesta del equipo y con su capacidad para seguir creyendo hasta el final".

Sobre la vuelta en Balaídos, el preparador morracense rechazó cualquier exceso de confianza pese a que el empate concede al filial celeste la ventaja de poder pasar a la final empatando la eliminatoria sin tener que pasar por la tanda de penaltis: "Mucha gente puede pensar que la eliminatoria está favorable para nosotros, pero sería un error. Este Europa ha ganado muchos partidos fuera de casa y debemos respetarlo al máximo. El 1-1 nos da una pequeña ventaja porque nos valen dos resultados, pero si nos equivocamos estaremos fuera. Desde el primer minuto tenemos que salir a ganar el partido".

Preguntado por la influencia de los escenarios de juego, Álvarez reconoció que el traslado del Europa a Can Dragó ha supuesto un hándicap para el conjunto catalán: "Es evidente que jugar fuera de tu estadio habitual te perjudica. Basta con comparar los números que hizo el Europa en la primera vuelta en el Nou Sardenya con los de la segunda. Son datos objetivos. Aun así, nosotros tampoco pensamos que jugar en Balaídos nos vaya a dar una ventaja definitiva. El Europa ya ha demostrado que compite muy bien en campos grandes".

Sobre el error que originó el tanto de Jordi Cano, Álvarez recordó que este tipo de situaciones forman parte del proceso de crecimiento de una plantilla muy joven: "Cometimos un error importante en una acción que teníamos muy trabajada, pero estamos hablando de jugadores que, en su inmensa mayoría, disputan por primera vez un playoff de ascenso a Segunda División. Todo esto forma parte de su aprendizaje y de su formación. Lo importante es que sepan extraer conclusiones y seguir creciendo".

También tuvo palabras de elogio para Hugo González, uno de los jugadores más destacados del filial celeste durante la temporada: "Es un futbolista con muchísimo talento. Tiene gol, último pase, velocidad y capacidad de desequilibrio. Además, tiene muy claro que quiere ser profesional y está en un club ideal para seguir creciendo. Si le acompañan las circunstancias, estoy convencido de que pronto lo veremos en el fútbol profesional".

Por último, Fredi Álvarez insistió en que la única mentalidad posible para el encuentro de vuelta es la de buscar la victoria desde el inicio: "Ya se lo he dicho a los jugadores. Nuestro objetivo tiene que ser salir a ganar el partido. Con nuestra afición y en Balaídos debemos intentar brindar un gran encuentro y conseguir el pase a la final. Ese tiene que ser nuestro único pensamiento".