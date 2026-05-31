Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 21:40h.

El centrocampista apuntó a que en Balaídos estarán más cómodos al "sentirnos más fuertes".

Ejercicio de fe y resiliencia en Can Dragó

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VigoComo autor del gol del empate en el descuento ante el CE Europa, en la ida de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División, el centrocampista del Celta Fortuna, Andrés Antañón, valoró positivamente la reacción del filial celeste tras encajar un tanto justo antes del descanso. El centrocampista aseguró que esa capacidad para sobreponerse a los golpes y dificultades es la parte del ADN de este vestuario que sueña con el ascenso a LALIGA HYPERMOTION.

"El míster ya nos había dicho antes del partido que estas eliminatorias no se deciden en un solo encuentro, sino en 180 minutos. Queda la vuelta y la jugaremos en casa, donde nos sentimos más fuertes. El gol de ellos llegó en una jugada con varios rechaces y situaciones dentro del área, algo que puede pasar en cualquier partido. Lo importante es que supimos reponernos bien y ahora queda el segundo asalto, en el que estoy convencido de que vamos a lograr la victoria", explicó al canterano en Can Dragó.

Sobre la capacidad del equipo para competir hasta el último minuto, Antañón destacó una de las señas de identidad del Celta Fortuna: "Esta es la esencia de este equipo. No es casualidad que marquemos tantos goles en los minutos finales. No sé si dos tercios de nuestros goles llegan en la segunda parte, pero eso demuestra la confianza que existe entre todos los compañeros y también en el cuerpo técnico. Todos creemos en el trabajo del otro y eso se refleja en el campo. Es la manera de alcanzar los objetivos".

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El centrocampista también analizó el desarrollo del encuentro, marcado por las alternativas y los cambios de dominio: "Fue un partido con muchas fases diferentes. En un campo tan pequeño, la posesión cambia de manos constantemente. Hubo momentos para ellos y momentos para nosotros. Lo importante es tener la madurez suficiente para entender que, si no tienes el balón, no pasa nada. Como filial, estamos acostumbrados a llevar la iniciativa y a tener mucha posesión, pero también hemos aprendido a defender y a controlar los partidos desde atrás. Creo que en ese aspecto hemos mejorado mucho y lo estamos demostrando".

Preguntado por las altas temperaturas durante el partido, ya que se jugó en Barcelona a las 16.15 horas, evitó poner excusas: Sí que hacía bastante calor y eso provoca un mayor desgaste físico, pero no entramos en ese tipo de excusas. Ya lo habíamos hablado antes del encuentro: el calor afecta a los dos equipos por igual. Es un condicionante, pero para todos. Nosotros debemos centrarnos en nuestro juego y en hacer bien las cosas".

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De cara al encuentro de vuelta en Balaídos, Antañón aseguró que el equipo mantendrá su identidad: "Nosotros siempre jugamos igual, tanto fuera como en casa. Que no hayamos ganado algunos de los últimos partidos no significa nada; son circunstancias que se dan en una temporada. El próximo fin de semana vamos a hacer todo lo posible para ganar y clasificarnos".

Por último, señaló que el equipo analizará lo ocurrido en Can Dragó para preparar mejor el segundo partido de la eliminatoria: "Cada equipo propone su partido y nosotros tenemos muy claro cuál es el nuestro. Después de habernos enfrentado hoy, es más fácil detectar algunas cosas que pueden hacer ellos, pero nuestra prioridad sigue siendo centrarnos en nosotros mismos y en lo que sabemos hacer".