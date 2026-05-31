Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 19:08h.

Andrés Antañón marcó el gol del empate en el descuento en un igualado partido

Ejercicio de fe y resiliencia del Celta Fortuna en Can Dragó

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VigoEl Celta Fortuna ha logrado un valioso empate ante el CE Europa en Can Dragó. Un gol de Andrés Antañón en el descuento neutralizó el tanto de Jordi Cano en los últimos compases de la primera mitad. En un igualado encuentro entre vigueses y barceloneses los de Fredi Álvarez regresan a Vigo manteniendo la ventaja de campo al haber quedado segundos en la fase regular. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta Fortuna ante el CE Europa en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a LALIGA HYPERMOTION.

(6) Coke Carrillo: buena mano abajo a tiro de Adnane Ghailan. No tuvo mucho más trabajo en la primera mitad ya que en el gol de Jordi Cano estaba totalmente vendido. En la segunda parte atajó con solvencia todo lo que le llegó a su portería. Buen partido de pontevedrés.

(4) Germain Milla: se quedó atrás en la línea de fuera de juego que habilita a Jordi Cano en el 1-0. Antes había protagonizado una bonita arrancada donde le sacó la amarilla a Gallastegi. No está cómodo de carrilero y se le nota en sus movimientos defensivos.

(6) Quique Ribes: correcto el valenciano en la primera mitad. El CE Europa no generó grandes ocasiones de gol. En la segunda parte fue providencial evitando un gol de Cano al birlarle la pelota. Además tuvo una oportunidad de marcar en un buen remate que despejó la zaga local.

(5) Pablo Meixús: Jordi Cano le ganó la posición en el 1-0. Ni siquiera fue un error ya que el pase de Ghailan y el desmarque del delantero son de mucho nivel. Fue creciendo en la segunda mitad en la que apenas concedieron oportunidades al equipo escapulado.

(6) Anxo Rodríguez: como central zurdo estuvo a buen nivel ante un rival que buscó el juego directo sobre sus delanteros. No cometió errores el juvenil mostrando un crecimiento notable a lo largo de la temporada. No le temblaron las piernas en un partido de playoff.

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(6) Joel López: el jugador más destacado de los primeros 45 minutos en Can Dragó en el cuadro celeste junto a Hugo González. Defendió, atacó y dio salida a la pelota recordando al futbolista que tenía una plaza en el primer equipo antes de romperse la rodilla. Clave en todo el entramado del equipo dándole seguridad y templanza.

(5) Hugo Burcio: le costó una barbaridad imponerse en el mediocampo. Empezó a mostrarse en la segunda mitad buscando a Somuah y Hugo González. A partir de ahí el filial empezó a llegar con más peligro.

(5) Adrià Capdevilla: gran jugada por el perfil diestro metiéndose en área rival que desaprovechó con un mal pase atrás. Pudo ver la amarilla en una entrada a la que llega muy tarde. Eso le condenó al cambio tras una discreta primera mitad.

(6) Hugo González: en transición tuvo la primera para el Fortuna en un disparo duro y abajo, demasiado centrado. Protagonizó la inmensa mayoría de las acciones de ataque del filial. Le faltó el premio del gol en un encuentro donde lo intentó hasta la saciedad. El jugador más peligroso del equipo.

(4) Álvaro Marín: pecó de egoísta pasado el minuto 20 cuando apostó por un remate cruzado en lugar de un pase al costado derecho. Intentó algún apoyo en un partido donde entró poco en juego. No estaba al cien por cien y fue sustituido en el descanso.

(4) Óscar Marcos: tuvo la más clara del Fortuna antes del empate de Andrés Antañón. El de Vilaxoán no estuvo cómodo en Can Dragó. Entró poquísimo en juego y no pudo ayudar a generar juego. En Balaídos, con más espacios, la historia será distinta.

También jugaron en el Celta Fortuna

(7) Andrés Antañón: su presencia en el campo ayudó a mejorar el juego ofensivo del equipo. Marcó un gran gol con una complicada picada al primer toque. Un tanto que puede valer una final.

(4) Bernard Somuah: no era su partido. Se desquició en muchos momentos por los pocos espacios que encontró. Vio la cartulina amarilla y pidió un penalti inexistente. Al igual que Óscar Marcos en Balaídos podrá sacar a relucir todo su nivel.

(5) Aldrine Kibet: disputó los últimos minutos del encuentro, con el Celta buscando el tanto del empate. No entró demasiado en juego.

(-) De la Iglesia: entró en un descuento donde apenas se jugaron unos minutos.

(-) Pablo Gavián: al igual que De la Iglesia apenas jugó unos minutos en Can Dragó.