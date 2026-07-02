David Torres 02 JUL 2026 - 17:17h.

El futbolista sólo piensa en continuar en Mestalla, le quedan dos años de contrato

Las condiciones de la oferta del Celta por Jesús Vázquez y la respuesta che

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ValenciaEl Celta de Vigo quiere fichar a Jesús Vázquez, pero el Valencia CF no se plantea su salida y el futbolista parece que tampoco. De hecho, este jueves que ha comenzado la pretemporada, ha dejado claro que su intención es seguir en Valencia y despedir Mestalla como merece. A su llegada al IMED, el lateral zurdo ha asegurado que llega "con ganas de seguir aquí". Respecto a objetivos y demás, ha sido tosco en palabras, aunque sí ha admitido que todos tienen "ganas de empezar" en el que espera "sea un gran año". Poco después, a su salida, ya se ha extendido algo más. La conversación ha transcurrido en los siguientes términos:

Se está hablando mucho de interés del Celta. ¿Han habido contactos o solo un rumor?

Nada, nada, yo estoy centrado aquí y ya está, ya está, con ganas de empezar ya los partidos y todo.

¿Quieres vestir el próximo año la camiseta del Valencia?

Eso siempre, siempre, siempre lo quiero.

¿Te emociona participar el último año de Mestalla?

Sí, claro, yo voy viniendo desde los 5 años. Es un sueño.

El plan de y con Jesús Vázquez

Está señalado para ser el lateral que conquiste el Nou Mestalla. El lateral zurdo está llamado a ser el futbolista que ocupe el carril izquierdo valencianista cuando el capitán Gayà vaya dejando paso. Él lo sabe y, además tiene contrato para ello. Renovó en verano y tiene dos años todavía firmados con el club, cuya intención es, a medio plazo mejorarle esa situación.

Jesús Vázquez, que ha dejado sus agentes y ahora gestiona su futuro junto a su padre, es valenciano y valencianista. Parece una afirmación evidente y obvia, pero eso ha marcado todas sus decisiones hasta el presente. Él quiere y desea triunfar en Valencia y eso sabe que está al alcance de su mano. Por delante tiene a José Luis Gayà, capitán e indiscutible para Carlos Corberán, pero el joven lateral izquierdo -internacional sub 21- siempre ha demostrado que, cuando sale, cumple y cubre con creces la ausencia del capitán.