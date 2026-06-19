David Torres 19 JUN 2026 - 10:50h.

Ofrece jugadores e insiste en el lateral valencianista

El Celta sigue insistiendo en Jesús Vázquez con el Getafe al acecho: la respuesta del Valencia CF

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ValenciaLo de Jesús Vázquez, el Celta de Vigo y el Valencia CF amenaza con ser el culebrón del verano de forma inesperada. Sí, de forma inesperada principalmente porque el conjunto de Mestalla cuenta con el futbolista a medio y a largo plazo. Está señalado para ser el lateral que conquiste el Nou Mestalla. El lateral zurdo está llamado a ser el futbolista que ocupe el carril izquierdo valencianista cuando el capitán Gayà vaya dejando paso. Él lo sabe y, además tiene contrato para ello. Renovó en verano y tiene dos años todavía firmados con el club, cuya intención es,a medio plazo mejorarle esa situación.

Sin embargo, el Celta de Vigo de Claudio Giráldez, tal y como ha venido publicando ElDesmarque, sigue insistiendo en él. Lo quiere Y va a hacer fuerza para llevárselo. Tanto es así que, desde la ciudad gallega, el Faro de Vigo asegura que la oferta del conjunto olívico por Jesús Vázquez ha mejorado.

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Las condiciones de la oferta y la postura del Valencia.

Según la mencionada fuente la oferta ascendería a un montante de 4 millones de euros, incluyendo en ella también un futbolista como es Unai Núñez, aunque el programa 90 Minuts de À Punt añade también a Manu Sánchez, lateral izquierdo que el Celta firmó del Atlético y que ha cedido sucesivamente al Alavés y al Levante porque no cuenta con él.

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Unai Núñez sí que es un futbolista que interesa a los de Mestalla, pero no tienen una prisa excesiva porque saben que el Celta no lo quiere aunque le quedan dos años más de contrato y que está deseando liberar su elevada ficha. Por eso, el Valencia CF esperará paciente para que la negociación, si surge, termine por favorecer sus intereses

La idea del Valencia CF es que la operación de Núñez, si se hace, sea independiente a cualquier otra.

Pero la idea del Valencia CF es que la operación de Núñez, si se hace, sea independiente a cualquier otra. Y es que, tal y como ha venido informando ElDesmarque, la postura del Valencia CF es de enrocamiento total. El club ha rechazado varias veces negociar la salida de Jesús y no parece que nada vaya a hacer cambiar esa decisión. Carlos Corberán, cuenta con él y el Valencia también.