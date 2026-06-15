David Torres 15 JUN 2026 - 15:01h.

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ValenciaJesús Vázquez ha dado un paso importante en su carrera esta temporada. Casi treinta partidos entre LALIGA y la Copa le han confirmado como una alternativa fiable para José Luis Gayà y, de paso, como un fichaje apetecible para muchos equipos que han detectado esta progresión. Es el caso del Celta de Vigo, que quedó prendado con Jesús este año en la visita a Balaídos (a Giráldez le gusta y mucho porque ve que podría jugar como tercer central por la izquierda), pero también es el caso del Getafe de José Bordalás, que lo conoce de su estancia en Mestalla y ha intentado en un par de ocasiones ficharlo.

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La respuesta del Valencia CF

El Celta y el Getafe llamaron este año y, en el caso de los gallegos, según ha avanzado la Cadena SER, han vuelto a insistir en el futbolista y habrían contactado de nuevo con el conjunto de Mestalla para tratar de abrir una negociación para ficharlo. La respuesta que han obtenido es la misma que hace unas semanas y que otros candidatos: Jesús Vázquez no está en venta, el Valencia CF no negocia su salida y tiene un plan para él.

De hecho, al margen de ideas y planteamientos futuros, Jesús Vázquez ha renovado y tiene contrato hasta 2028.

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Valenciano y valencianista: lo que espera el futbolista

Jesús llegó a la Academia VCF con tan solo cinco años de edad y debutó con el primer equipo el 20 de diciembre de 2020 en el partido de Copa del Rey frente al Terrassa FC. El lateral valencianista ha acumulado, entre todas las competiciones (LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España), 1 partido en la temporada 20-21, 17 en la 21-22, 12 en la 22-23, 23 en la 23-24, 24 en la 24-25 y 29 en la actual campaña.

Jesús nació en Valencia cuando su padre Braulio Vázquez era director deportivo del club y es valencianista de pro. Siempre ha querido y quiere seguir en Mestalla. Desde este verano es agente libre y gestiona su propio futuro y, aunque tiene ofertas, sabe que la opción y la decisión es del Valencia CF. El club no quiere venderlo, está considerado en Mestalla como un activo de futuro importante, y su expediente se abrirá en los próximos meses pues tiene dos años de contrato todavía. Será cuando el conjunto de Mestalla defina qué hacer con él. ¿El plan? Dada su juventud cuadra un contrato a largo plazo para que, en el futuro, cuando llegue el declive de Gayà por la edad sea el lateral del Nou Mestalla.