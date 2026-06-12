Bordalás insiste un año más por Jesús Vázquez, al que quiere desde 2022

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 14:56h.

El Getafe afirmó a finales de 2022 que tenía un acuerdo para su cesión con el Valencia, pero el movimiento nunca se cerró

Álvaro Morata explica por qué no puede fichar por el Getafe ni jugar más en España: "No puedo cambiar"

Compartir







La historia de amor imposible entre el Getafe y Jesús Vázquez tiene un nuevo episodio en la preparación de la temporada 26/27 después de varios años de interés con un nombre propio: José Bordalás. El técnico del Getafe, ya afianzado tras la renovación, quiere mejorar el lateral izquierdo con un jugador al que conoce bien de su etapa valencianista, y se suma así a la lista de pretendientes de los equipos de Primera que han llamado a las puertas del Valencia.

La temporada 21/22 Bordalás no definió del todo su estilo en aquel Valencia que lideró durante un único año, pero sí sacó una idea clara sobre el joven Jesús Vázquez que por entonces veía las puertas del primer equipo cuando sólo tenía 19 años. Tal fue su ambición que sólo unos meses después de dejar el Valencia, Bordalás insistió en el lateral en un mercado invernal donde estuvo muy cerca de salir. Tanto es así que así que el propio Ángel Torres llegó a decir que había un acuerdo entre clubes para la cesión...pero no se dio.

Esa misma trama se ha repetido varias veces en los últimos años con una insistencia clara del Getafe por hacerse con el jugador, algo que ahora se vuelve a activar según la información de Tribuna VCF. Según desvelan, el Getafe ha vuelto a llamar a las oficinas del Valencia en las últimas horas para preguntar por las condiciones actuales de Jesús Vázquez. Y no es el único equipo, porque al interés de los azulones se suma el Celta de Vigo o el Espanyol, que han preguntado por él activamente en las últimas semanas.

Jesús Vázquez ha hecho posiblemente su temporada más madura en el Valencia, y a pesar de estar a la sombra de Gaya, ha demostrado su mejor nivel hasta la fecha. Tiene la confianza de Carlos Corberán y del club, forma parte de la selección española sub 21 y no quieren venderlo, una trama con capítulos por definir ante un mercado de fichajes que recién empieza a mover nombres en todas direcciones desde LaLiga.