David Torres Valencia, 12 JUN 2026 - 09:01h.

Se llevó un juego de equipajes completo de la Senyera para su país

El juego entre Sadiq y Jesús Vázquez en San Mamés que acaba en torta: "¿Me das café?"

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Umar Sadiq es un tipo especial dentro y fuera del campo. Muy querido en el vestuario y por la afición valencianista, se encuentra de vacaciones en su país tras no haber entrado en la lista definitiva de Nigeria para el Mundial. Pero el Príncipe de Kaduna no está solamente descansando en su país. Umar aprovecha su estancia en Kaduna para repartir parte de lo que la vida le ha dado y lo hace como es él, de forma espontánea, un punto impulsiva y divertida. Así, se llevó un equipaje completo de la Senyera y se puso a jugar al fútbol en un campo de tierra con lo que ello conlleva. En el vídeo se le ve, además, como marca un gran gol de falta en un campo que, de lejos, no reúne las condiciones de uno de una categoría muy inferior en España.Pero Sadiq es así,

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¿Por qué Sadiq se puso la camiseta del Valencia CF para jugar en un campo de barro?

Horas después de la pachanga la explicación la dio el propio Sadiq en su instagram y tenía un componente solidario que habla de la grandeza de la persona por encima de la del futbolista. Y es que, Sadiq es uno de los benefactores del Ranchers Bees Kaduna. "Ranchers Bees Kaduna es más que un club de fútbol; es un símbolo de esperanza, oportunidad y orgullo para la gente de Kaduna. Juntos, seguiremos desarrollando jóvenes talentos, uniendo nuestras comunidades y luchando por mayores logros dentro y fuera del campo", explica Sadiq.

"Anoche, tuve el privilegio y el honor de conocer a miembros de la gran familia Bees. Fue un momento maravilloso que me recordó la pasión, la unidad y el compromiso que hacen al club verdaderamente especial", contaba en su cuenta oficial de Instagram.