Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 17:31h.

El Real Madrid pide a la UEFA retirar los títulos ganados por el Barça durante el 'caso Negreira'

Aún se desconoce si los árbitros de LALIGA HYPERMOTION se sumarán a esta medida

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El estamento arbitral también se prepara para la nueva temporada 26/27. Hace unos días, el Comité Técnico de Árbitros dictaminó qué colegiados actuarán esta temporada en LALIGA EA SPORTS, en LALIGA HYPERMOTION y aquellos que ascienden o descienden a sendas categorías. En esta ocasión, el colectivo da un paso más al frente y, tras varias reuniones, confirma que llevará a cabo una medida antes y después de cada partido que llama bastante la atención.

Según informa nuestro habitual colaborador Mr. Asubío, los árbitros de LALIGA harán declaraciones en la previa y en el post de cada encuentro de LALIGA EA SPORTS. De momento está por confirmar si los colegiados de Segunda también se sumarán a esta novedad que cambiará sin duda la opinión sobre este colectivo en cada encuentro, teniendo la oportunidad de expresarse ante los medios y detallar algunas de las decisiones que se tomen en cada encuentro.

Esta medida también viene acompañada de una mejora salarial. Los árbitros verán aumentados sus ingresos temporada tras temporada después de un acuerdo que forma parte del que han adoptado el sindicato arbitral (AESAF), la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA.

Louzán se propone que los árbitros españoles sean la referencia

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se propuso este martes, ante la Asamblea General, trabajar para "convertir el estamento arbitral español en la referencia a nivel mundial", mediante "la transparencia y la meritocracia".

"Se están produciendo unos avances tremendamente significativos y debemos trabajar para convertir al estamento arbitral español en la referencia precisamente a nivel mundial. Y creo que en ese camino vamos, pero el camino va a ser de la transparencia, de la meritocracia, de hacer las cosas con criterio", afirmó.

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Louzán se congratuló de que en la tarde del pasado martes en una reunión con los clubes profesionales en la sede de LaLiga estos "destacaron claramente los avances realizados en los últimos meses" dentro de la reforma del sistema arbitral, las innovaciones aplicadas al arbitraje e iniciativas como 'Tiempo de revisión'.

"Los árbitros explican jugadas y también asumen errores, algo que no es común en el resto de actores y actrices del fútbol. Es raro ver a un jugador, a un entrenador o a un directivo salir, semanalmente, y decir 'en esto me equivoqué'. Los árbitros lo hacen. Y lo hacen con la vocación de mejorar y de que los aficionados entiendan por qué se cometió el error y como se trabaja para no repetirlo, desde la honestidad y el respeto", dijo.