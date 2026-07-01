Todos los cambios que propone el CTA para el arbitraje de la temporada 2026/2027

Fran Duarte Madrid, 01 JUL 2026 - 10:28h.

El CTA ha confirmado cuatro grandes cambios en el arbitraje español para la temporada 2026-2027. En ElDesmarque hemos analizado estos cambios con Mr. Asubío

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Cuatro novedades importantes en el arbitraje español de cara a la temporada 2026-2027 tras la reunión de la RFEF con los clubes. La IA va a jugar un papel fundamental esta temporada y desde el CTA quieren implementar esta herramienta para la designación arbitral de cada jornada y para la evaluación de las actuaciones de los colegiados tras cada jornada. También desaparece la figura del delegado o informador del estadio para dar paso a una nueva figura de ‘coach arbitral’, con una persona como ‘TV observer’ para árbitros principales y otra persona de ‘TV observer’ para árbitros asistentes. Por último, quieren implementar esta temporada el chip en el balón para el fuera de juego automático en Primera División y planean su llegada a Segunda División para la 27/28. Desde ElDesmarque hemos analizado estos cambios con Mr. Asubío y puedes ver todos estos cambios explicados al detalle en el vídeo superior.

Los cuatro grandes cambios en el arbitraje para la 26/27

El experto arbitral de ElDesmarque considera que la IA va a aparecer en las designaciones arbitrales, “no va a designar la IA pero sí según los parámetros que le pongan pues alertará por ejemplo de que ‘oye este árbitro no lo puedes meter a un partido del Deportivo de la Coruña por ejemplo porque hace tres semanas ya viene de pitar al Dépor’. Para esos parámetros que le pongan y esas alertas que aparezcan para que las designaciones sean mejores y más correctas”, comenta Mr. Asubío y adelanta que la IA también será la responsable de evaluar a los árbitros “en lances claros” por ejemplo si hubo 20 saques de banda en ese partido y se equivocaron en dos. “Serán cosas factuales, no interpretativas”.

Asubío también habla de la desaparición de la figura del asesor arbitral y aparece otra figura para acompañar al árbitro. “Esa gente que iba a los estadios y calificaba las actuaciones arbitrales por un coach arbitral, una persona que los acompañará en todo momento en el estadio, los deja en el vestuario y bueno que le podrá dar unas pinceladas, pero es más una figura de acompañamiento al árbitro que realmente una persona que los califique”, comenta el colaborador de ElDesmarque. En su lugar aparecen los ‘TV observer’, personas encargadas de analizar la actuación de los colegiados sin estar en el estadio.

Y por último, pero no menos importante, llegará el prometido chip en el balón que dejó caer Javier Tebas para ayudar en los fueras de juego. “Habrá mucha menos mano arbitral en la sala VOR para jugadas de fuera de juego. Donde sí entrará la interpretación del árbitro es en lances de fuera de juego, donde quepa la interpretación”. Pero los fueras de juego de toda la vida, de pase A a B, si está adelantado… “eso va a quedar a expensas de lo que dictamine la tecnología”.